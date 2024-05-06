05.05.2024, 15:22 64641

Грузовик протаранил десятки автомобилей в Кыргызстане  

Дорожная милиция уточняет информацию
Бишкек. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик протаранил десятки автомобилей в районе аэропорта Манас.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях, сообщает "Sputnik Кыргызстан".


Отказали ли у МАЗа тормоза или водитель протаранил легковушки намеренно, пока неизвестно. Дорожная милиция уточняет информацию", - пишет источник.


О пострадавших ничего не сообщается, однако на видео люди кричат, что нужна скорая.

Это уже второе происшествие с участием грузовика за неделю. 2 мая на праздничном массовом мероприятии в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана мини-грузовик с мороженым, оставленный без присмотра водителя, покатился под откос и сбил 29 детей.
 
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Теги:ДТПАварияКыргызстанГрузовик

новости по теме

05.05.2024, 13:18 68631

Засуха грозит в мае трем регионам Казахстана

В пяти областях прогнозируется умеренная влажность
Засуха грозит в мае трем регионам Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет прогнозирует засуху в трех областях Казахстана.

Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.


Умеренная влажность прогнозируется:

  • в Карасуском районе Костанайской области;
  • в Аккольском, Атбасарском и Сандыктауском районах Акмолинской области;
  • в Актогайском, Успенском районах Павлодарской области и окрестностях Павлодара;
  • в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах Западно-Казахстанской области;
  • в Кобдинском районе Актюбинской области.

На остальной территории увлажнение в мае будет близко к многолетним значениям", - сказала Исмагулова.


Напомним, прошлым летом казахстанские аграрии потеряли из-за засухи большое количество урожая. Значительно сократился урожай подсолнечника и лука, также пострадали посевы свеклы.
 
04.05.2024, 20:42 114826

В Минводы рассказали, какие регионы прошли пик половодья

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг
В Минводы рассказали, какие регионы прошли пик половодья
Фото: 24KZ
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о текущей ситуации на водохранилищах страны.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Урал в Уральске составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Ранее сообщалось, что по республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.
 
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Теги:ПаводкиСитуацияводохранилище
04.05.2024, 20:36 115646

В Астане произошел взрыв во время пожара в донерной  

Из огня извлечены восемь газовых баллонов
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горела донерная, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В тушении пожара были задействованы более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно, от газовых баллонов.

Силами столичных огнеборцев пожар успешно потушен. В ходе ликвидации пожарными из очага возгорания извлечены восемь газовых баллонов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
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Теги:ПожарВзрывобщепит
04.05.2024, 15:42 132276

Полицейского поймали пьяным за рулем в Астане

Проводится служебное расследование
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали сотрудника департамента полиции Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из ОВД", - сообщили в департаменте полиции региона.


Напомним, в феврале этого года в Алматы уволили полицейского, совершившего ДТП в пьяном состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале года заявил о росте преступлений, совершенных полицейскими.
 
04.05.2024, 15:08 134616

Ребенка с огнестрельным ранением спасли врачи в Алматинской области

Мальчик играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел
Ребенка с огнестрельным ранением спасли врачи в Алматинской области
Фото: instagram/almoblzdrav
Конаев. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Врачи областной детской больницы спасли жизнь ребенка, поступившего с огнестрельным ранением в Алматинской области, сообщили в управлении здравоохранения региона.

В областную детскую клиническую больницу 16.04.2024 года был доставлен пациент 2011 года рождения с подозрением на пулевое ранение грудной клетки. При осмотре имелась рана в области грудной клетки справа", - сообщили в облздраве.


Там рассказали, что мальчик играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел. Ребенка осмотрели в приемном отделении и срочно направили в операционное отделение, где удалили пулю.

Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани легкого, застряв в межреберье, в проекции нижнего полюса лопатки. Благодаря врачам, которые действовали четко и оперативно, удалось спасти жизнь маленького мальчика", - проинформировали в ведомстве.


Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в департамент полиции города Алматы.

Напомним, в августе прошлого года во время массовой драки в Алматинской области застрелили 17-летнего подростка. Массовая драка произошла ночью на территории местного рынка, в ней участвовали около 70 человек с битами и оружием в руках.
 
03.05.2024, 21:12 162526

В Актобе горит склад со строительными материалами  

Площадь возгорания устанавливается
В Актобе горит склад со строительными материалами
Фото: Кадр с видео
Актобе. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе горит склад со строительными материалами, сообщает пресс-служба МЧС РК.

На месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф. Площадь возгорания устанавливается.

Угрозы распространения огня на другие здания нет.

 
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Теги:ПожарСкладыстройматериалы
03.05.2024, 21:06 163236

В Костанайской области самолет резко потерял высоту и приземлился на воду

Причины и обстоятельства происшествия выясняются
В Костанайской области самолет резко потерял высоту и приземлился на воду
Фото: caa.gov.kz
Костанай. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Навигатор", выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар, в 16.10 после взлета резко снизился и приземлился на талые воды, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.

На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. По информации ведомства, все пассажиры и члены экипажа эвакуированы сотрудниками ДЧС в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

Данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия", - сообщили в министерстве.


Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
 
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Теги:СамолетводаПриземление
03.05.2024, 19:09 147481

Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются около шести тысяч человек

Отведена вода из 8189 частных жилых домов
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются около шести тысяч человек
Фото: МЧС РК
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - МЧС Казахстана опубликовало сводку о паводковой ситуации, по республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остается 5961 человек.

По республике отведена вода из 8189 частных жилых домов и 2988 дворовых территорий. Откачано более 14 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

По информации Минводы, специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%. Уровень реки Урал в Уральске составляет 806 см. За сутки он снизился на 7 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

Уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1208 см. За сутки он снизился на 30 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 44,4%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

Ранее сообщалось, что 34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах.
 
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Теги:ПаводкиСостояниеводохранилище

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