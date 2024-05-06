Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну, жестоко избившему пожилую незрячую мать, дали 10 суток ареста, сообщает департамент полиции Алматы.
По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.
Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.
Напомним, 4 мая стало известно о жестоком избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы. Незрячую женщину избил собственный сын. По словам очевидцев, он регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и наносит побои матери. Однако полиция применяет по отношению к садисту максимум административный арест либо отправляет его на принудительное лечение от алкоголизма, после которого он возвращается и продолжает систематические истязания.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия подписал президент. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.