Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста

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Костанай. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба - В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба суда





7 июня 2023 года между подрядчиком ИП "А." в лице руководителя А. и заказчиком КГП "Ветеринарная станция Костанайского района" в лице руководителя Б. был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге. Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.





Подсудимый К., используя свое служебное положение, склонил А. через его помощника к даче взятки Б., сообщив заведомо ложные сведения о том, что его руководство просит А. передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, непредъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования на транспортные средства.





18 сентября 2023 года А. перечислил требуемую сумму на указанный подсудимым счет в банке, принадлежащий его брату.





Впоследствии К. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.





Суд назначил окончательное наказание К. в виде штрафа в размере 26,7-кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.





В доход государства обращена сумма взятки 250 000 тенге.





Приговор не вступил в законную силу.