Правозащитница заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Известная правозащитница Дина Тансари на своей странице в Сети заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы.
1 мая примерно в 15.30 ее избил сын-алкоголик. Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, садист уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает", - цитирует Дина Тансари обращение.
Со слов обратившейся, этот случай не единичный, отмечает общественница.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в департамент полиции города Алматы.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.