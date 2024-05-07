Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Алматы 10 мая

Стороны также обсудили усиление контроля за усыновленными из РК детьми

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Вашингтон. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Вашингтоне состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел РК и Государственным департаментом США с участием представителей компетентных органов двух стран, - Сегодня в Вашингтоне состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел РК и Государственным департаментом США с участием представителей компетентных органов двух стран, сообщает пресс-служба посольства РК в США.





Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, американскую - глава управления по Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США Брайан Стиммлер.





Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие по облегчению взаимных поездок граждан, защиту прав и интересов граждан двух стран, усиление контроля за усыновленными из РК детьми. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в миграционной сфере. В частности, обозначены совместные меры по пресечению нелегальной миграции граждан РК в США", - говорится в сообщении.





Участники консультаций подчеркнули важность упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению туристических, деловых и культурных связей.





По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества по консульским вопросам на регулярной основе.





Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация провела встречу с представителями американской НПО "Winrock International", в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия по вопросам противодействия незаконной миграции и торговли людьми.



