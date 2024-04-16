Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает Акорда.





В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.





Токаев высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.





Было подчеркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.





Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президента Казахстана и премьер-министра Армении были обсуждены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.





Также в ходе однодневного рабочего визита в Армению Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом страны Ваагном Хачатуряном. Стороны обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.





Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.



