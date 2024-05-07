Ветераны Великой Отечественной войны и внесшие вклад в Победу лица получат единовременную матпомощь в честь праздника

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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проведены двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону возглавил заместитель государственного секретаря по воздушному транспорту авиационной администрации Министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет, сообщили в КГА.





По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.





Также было увеличено количество назначенных перевозчиков. Казахстанская сторона к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и SCAT назначила авиакомпанию Fly Arystan на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам EgyptAir, EgyprAir Cargo и Air Cairo назначила Red Sea и Nile Air.





Вместе с тем согласно достигнутым договоренностям авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.





На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.