Ветераны Великой Отечественной войны и внесшие вклад в Победу лица получат единовременную матпомощь в честь праздника
В Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ветераны Великой Отечественной войны и внесшие вклад в Победу лица получат единовременную материальную помощь на сумму 3 млрд тенге в честь праздника, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Во всех регионах страны в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. В общей сложности на выплаты для 50,1 тысячи человек местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным Минтруда, в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны.
Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 2314 человек; вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне, - 2 человека; труженики тыла - 47 477 человек", - сообщили в Министерстве.
Подчеркивается, что за время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований.
За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек", - добавили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году в Казахстане проживало 222 участника Великой Отечественной войны.