06.05.2024, 08:46 72401
"Поезд Победы" запустили в Казахстане
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 9 Мая из Астаны в Павлодар отправился специально оформленный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне электропоезд № 7502. Тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжелые годы Второй мировой войны. Об этом сообщили в нацкомпании КТЖ.
Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину.
В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы.
В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Всего в Казахстане на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны.
новости по теме
07.05.2024, 10:59 7321
В Атырауской области уровень воды в реке Урал достиг критической отметки
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Атырау. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых населенных пунктах Атырауской области уровень воды в реке Урал (Жайык) достиг критической отметки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
На 08.00 7 мая в селе Индербор уровень воды составил 922 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - 878 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 505 см (критический уровень 550 см), в селе Жанаталап - 363 см (критический уровень - 500 см), в селе Еркинкала - 323 см (критический уровень - 450 см).
По информации штаба, в городе Кульсары спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов. На сегодняшний день подтопленными остаются 20 домов и 10 объектов бизнеса. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются.
В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба.
07.05.2024, 10:00 1876
С Днем защитника Отечества!
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Днем защитника Отечества!
Выражаем благодарность военнослужащим за защиту Республики Казахстан! Желаем всем, кто принял военную присягу - здоровья, мужества, стойкости и отваги!
Народу Казахстана желаем мирного неба, благополучия и стабильности!
7 мая 1992 года был подписан указ о создании национальных Вооруженных сил. В октябре 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому 7 мая - День защитника Отечества был объявлен государственным праздником. Он является выходным днем в стране.
06.05.2024, 15:25 53081
Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После получения согласия от Английской Футбольной Лиги, Михаил Ломтадзе стал членом совета директоров и партнером английского футбольного клуба "Уиком Уондерерс" (Wycombe Wanderers), на базе которого в течение 3 лет будет создана футбольная академия мирового уровня с филиалами в Казахстане и в Англии.
Общий размер инвестиций в Казахстане составит более 10 миллиардов тенге.
Михаил прокомментировал:
Это моя личная мечта создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола - Англии.
Футбол - это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, и является источником гордости во многих странах. Я уверен, что наш футбол можно поднять на новый уровень с использованием моего опыта создания инновационного бизнеса, применяя самые современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Я надеюсь, что мы сможем воспитать звезд мирового уровня для казахстанского футбола".
Для учеников любой футбольной академии мечтой является возможность играть в основной команде футбольного клуба. И поэтому академия без футбольного клуба не имеет шансов на успех. На простом языке - вы тренируетесь и совершенствуетесь в академии, а возможности играть в основной команде клуба отсутствует. Я планирую это поменять, потому что клуб будет нацелен на создание возможностей именно для наших выпускников и станет для них окном в большой футбол".
06.05.2024, 10:41 65041
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане
Вернулись в свои дома 49 945 человек
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 49 945 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 445 человек.
В Кульсары Атырауской области продолжается откачка воды из оставшихся 20 подтопленных домов, проводятся дезинфекционные работы.
В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды с подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов.
В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай проводятся работы по возведению дамбы длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тысяч мешкотар и 19 тысяч инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле.
06.05.2024, 09:27 68701
Аэропорт Астаны не будет работать ночью
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с генеральным подрядчиком (Mabetex Group) начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе КГА.
Для проведения асфальтобетонных работ генеральным подрядчиком привлечена компания АО "К-Дорстрой", которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астаны, Актобе, Шымкента, Кызылорды, Тараза, Талдыкоргана, Уральска и Петропавловска. На сегодняшний день продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов. В связи с этим авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 10 вечера до 6 утра", - проинформировали в КГА.
Сообщается, что о вводимых ограничениях на аэродроме направлены электронные извещения NOTAM.
В связи с изменением расписания рейсов пассажиропоток на этот период увеличится в два раза. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров увеличены зоны предполетного досмотра.
При этом не исключаем, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке. В связи с этим администрация аэропорта просит пассажиров прибыть в аэропорт раньше, чем за 3-4 часа, для успешного выполнения рейсов", - отметили в КГА.
Сообщается, что имеется бесплатная парковка аэропорта на 300 автомобилей напротив крытой парковки. Кроме того, по данным администрации аэропорта, для пассажиров с особыми потребностями имеются бесплатные специальные парковочные места на первой линии и услуги агентов PRM.
Руководством аэропорта был назначен персонал для круглосуточной информационной поддержки пассажиров на территории аэропорта и в терминалах.
В настоящее время аэропорт пересматривает генеральный план на следующие 30 лет с целью определить потребности и возможности приема пассажиров. Эти изменения включают широкое использование биометрических данных и технологий в аэропорту Астаны, разработку новой стратегии грузовых перевозок и исследования, направленные на включение аэропорта в число 10 лучших аэропортов мира в своей категории с созданием специальной экономической зоны", - добавили в пресс-службе.
По данным КГА, действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад.
Напомним, ограничения для приема и выпуска воздушных судов с 22.00 до 06.00 местного времени будут действовать до 24 декабря 2024 года.
05.05.2024, 14:37 122206
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Фото: Агентство православных новостей
Рассказать друзьям
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстан из Иерусалима доставили Благодатный огонь.
В Алматы самолет приземлился около двух часов ночи, сообщает "Sputnik Казахстан".
В 17.00 его перенесут в Вознесенский собор в парке 28 панфиловцев для раздачи всем верующим, желающим прикоснуться к святыне", - пишет сайт.
Из Алматы святыню повезут в другие казахстанские города: Астану, Усть-Каменогорск, Шымкент, Костанай, Караганду и Талдыкорган.
О том, как доставляли огонь из Иерусалима, рассказал протоиерей Игорь Светличный.
С Божией помощью мы немножечко задержались, были небольшие технические неполадки. Без искушения добрых дел не бывает, но, слава богу, долетели. Чувствовали молитву всех наших верующих, православных и инославных наших граждан. Потому что Благодатный огонь такое событие, которое радует всех", - рассказал Светличный.
Обращаясь к встречающим, протоиерей отметил, что Благодатный огонь, как и Воскресение Христово, - это та надежда, которая укрепляет людей, чтобы они старались принести на землю мир.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают православную Пасху.
05.05.2024, 13:41 126846
Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
На эти цели было выделено 187 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную социальную помощь к 9 Мая.
Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астане, Алматы и Шымкенте. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге", - сообщает пресс-служба правительства.
Там уточнили, что суммы единовременных выплат ко Дню Победы устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.
Средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области - 3 млн тенге, Актюбинской - свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астане и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге", - уточнили в правительстве.
Всего в Казахстане на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки им ежемесячно выплачивают специальное государственное пособие в размере 16 МРП (59 072 тенге).
В прошлом году в Казахстане проживало 222 участника Великой Отечественной войны.
05.05.2024, 08:57 139516
В Казахстане отмечают православную Пасху
Рассказать друзьям
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Православные казахстанцы сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху.
В честь праздника в православных храмах Казахстана прошли пасхальные службы.
С Пасхой казахстанцев поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Сердечно поздравляю всех вас с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной, и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: "Христос воскресе! Воистину воскресе!" - обратился к казахстанцам митрополит.
Он также сообщил, что в честь Пасхи в Казахстан привезут чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница". Пребывание чудотворного образа станет духовным даром Казахстану в год празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии.
Здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях соотечественникам пожелал также президент Касым-Жомарт Токаев.
Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее. Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся", - написал глава государства.
Премьер-министр Олжас Бектенов тоже пожелал казахстанцам мира и душевного спокойствия.
Пусть пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее", - написал Бектенов.
Напомним, сегодня вечером в Алматы доставят Благодатный огонь из Иерусалима.
Читаемое
07.05.2024, 09:00В Казахстане отмечают День защитника Отечества 07.05.2024, 09:0613731Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества 07.05.2024, 11:326871Количество авиарейсов между Казахстаном и Египтом увеличат с 14 до 48 в неделю 07.05.2024, 10:596436В Атырауской области уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 07.05.2024, 12:092046Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек 02.05.2024, 12:40244131В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 02.05.2024, 13:40239086ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 02.05.2024, 11:53226506Парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай 02.05.2024, 15:21223421Задушил на кухне и сбежал: убийцу молодой женщины судят в Актюбинской области 01.05.2024, 12:00217581С Днем единства народа Казахстана! 26.04.2024, 15:16324686Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48276671В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53273256Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34270926Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 27.04.2024, 15:15257756Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?