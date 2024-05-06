Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы

С праздником казахстанцев поздравили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, президент Токаев и премьер Бектенов

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Православные казахстанцы сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху.









В честь праздника в православных храмах Казахстана прошли пасхальные службы.









С Пасхой казахстанцев поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.





Сердечно поздравляю всех вас с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной, и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: "Христос воскресе! Воистину воскресе!" - обратился к казахстанцам митрополит.





mitropolia.kz





Он также сообщил, что в честь Пасхи в Казахстан привезут чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница". Пребывание чудотворного образа станет духовным даром Казахстану в год празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии.





Здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях соотечественникам пожелал также президент Касым-Жомарт Токаев.





Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее. Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся", - написал глава государства.





Премьер-министр Олжас Бектенов тоже пожелал казахстанцам мира и душевного спокойствия.





Пусть пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее", - написал Бектенов.



