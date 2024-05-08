07.05.2024, 15:17 6331

Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России
Путин официально вступил в должность президента России
Фото: kremlin.ru
Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации на шестилетний срок.

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России, сообщает РИА Новости.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин, положив руку на специальное издание Основного закона страны.


Это уже пятый срок Путина на посту главы государства, напоминает ТАСС.

Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в Основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным результатом - 87,28% голосов.

Между тем правительство России ушло в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры государственной думой. Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, выборы президента РФ в 2024 году прошли с 15 по 17 марта.
 
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Теги:ПрезидентПутинИнаугурация

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07.05.2024, 12:57 8451

Израиль начал военную операцию в Рафахе

Жителей района призвали эвакуироваться
Тель-Авив. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль сегодня ночью начал точечную контртеррористическую операцию в восточной части города Рафаха в секторе Газа.

Telegram-канал Армии обороны Израиля сообщает, что операция начата после получения разведывательных данных о том, что контрольно-пропускной пункт Рафах использовался в террористических целях. Наступление проводится с целью уничтожить террористов ХАМАСа и их террористическую инфраструктуру.

Перед операцией ЦАХАЛ призвал жителей восточного района Рафаха временно в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси, где ЦАХАЛ способствовал расширению полевых госпиталей, палаток и увеличению запасов воды, продовольствия и медикаменты. Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться до начала операции", - говорится в сообщении.


Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали", - пишет агентство.


В канцелярии израильского премьера сообщили, что решение о продолжении операции в Рафахе было принято израильскими военными единогласно, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

Напомним, 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану. Авиаударам подверглась иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахана.

В декабре прошлого года Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе.
 
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Теги:ВойнаИзраильСектор Газа
03.05.2024, 16:12 45151

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны

Вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня
Пекин. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6".

Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени, в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны, сообщает РИА Новости.

Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня.

Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.


Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
 
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Теги:ЛуназондКитай
03.05.2024, 10:59 49496

На Солнце произошла мощная вспышка

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно

Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новая мощная вспышка произошла на Солнце, по предварительным данным, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. В поле зрения коронографов вещество должно появиться только через час.

"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.

Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.


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Теги:вспышкаСолнце
02.05.2024, 17:15 58366

В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации   

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям
В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации
Фото: 24.kg
Бишкек. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести", - информирует агентство "Кабар" со ссылкой на ведомство.



Подчеркивается, что на месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и необходимые медикаменты.

Ранее в одном из российских городов машина сбила мальчика прямо во дворе жилого дома.
 
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Теги:ДТПКыргызстанПострадавшаядети
01.05.2024, 14:10 71506

В Медине из-за сильного дождя затопило улицы   

В результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства
В Медине из-за сильного дождя затопило улицы
Фото: кадр из видео
Медина. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Саудовской Аравии из-за сильного дождя затопило улицы города Медины.

Из-за жаркого и сухого климата там не предусмотрены уличные стоки, поэтому вода стремительно затапливает улицы", - сообщает Telegram-канал 24KZ.



Отмечается, что в результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства. Также из-за потопа были мобилизованы службы экстренной помощи.

Ранее на ОАЭ обрушились проливные дожди.
 
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Теги:Саудовская АравияпотопОсадки
01.05.2024, 11:24 73266

AstraZeneca признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз

В отношении компании был подан коллективный иск
Лондон. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект - тромбоз, передает The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн, пишет РБК.

Один из пострадавших - Джейми Скотт, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и вызвал кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа.

Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку переписки AstraZeneca с юристами Скотта. Такое заболевание приводит к летальному исходу примерно в 20% случаев, отмечает The Telegraph.


AstraZeneca - одна из крупнейших компаний Великобритании, вторая по величине в рейтинге FTSE 100 с состоянием в £185 млрд. Собственную вакцину от COVID-19 компания разработала осенью 2020 года. Согласно данным клинических испытаний, эффективность препарата составила 70%. Данный показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности, полученных в ходе испытаний.

Сообщения о тромбозе и тромбоэмболии у получивших инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать весной 2021 года. После этого часть стран временно приостановила использование препарата, однако в самой компании возможность образования тромбозов тогда исключали. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) тогда также провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь профессор Рольф Маршалек из университета Гете во Франкфурте пояснял, что возникновение тромбозов после вакцины AstraZeneca может быть связано с аденовирусными векторами, которые вакцина используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По версии ученого, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек. Financial Times называла версию Маршалека одной из многих, которые обсуждает научное сообщество.
 
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Теги:ВакцинаCOVID-19
28.04.2024, 14:55 95741

Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии  

Погибли по меньшей мере пять человек
Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии
Фото: iz.ru
Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии более 70 автомашин сгорели в гигантском заторе на шоссе, пять человек погибли.

В штате Риверс на автостраде Восток - Запад образовалась крупная пробка, и в это время на дороге взорвался бензовоз, стоящий в заторе. Поскольку неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много грузовиков, которые вывозили продукцию. В связи с этим от взрыва воспламенились несколько находящихся по близости бензовозов", - сообщает iz.ru.



В местной полиции подтвердили, что пять человек погибли и более 70 автомобилей сгорели в результате взрыва бензовоза.

Крупнейший казахстанский мегаполис - Алматы ежедневно сталкивается с километровыми автомобильными пробками.

В конце марта из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки. Такие же пробки образовались в городе после мартовского землетрясения.

Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости срочной эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
 
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Теги:ВзрывпробкиНигерия
25.04.2024, 14:01 117236

Два миллиона бутылок воды Perrier уничтожили во Франции из-за "фекальных" бактерий

Заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте
Париж. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения.

Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины, сообщает издание РБК со ссылкой на газету Le Monde.

По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.

В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.

Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.

Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.

По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
 
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Теги:водаФранциязаражение

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