Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек
Фото: МЧС РК
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства из департаментов по чрезвычайным ситуация Алматы, Абая, Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.
В городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области круглосуточно откачивают воду из подтопленных домов.
За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках", - сообщает МЧС.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасно ведется мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.
Тем временем подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводят дезинфекцию подтопленных домов.
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области обработаны 97 домов. В городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области провели дезинфекцию двух подтопленных многоэтажных жилых домов и прилегающей территории. В пригородных территориях Уральска в ЗКО аналогичную работу проводят войсковые части Министерства обороны.
По республике отведена и откачана вода из 9660 жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 467 человек. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения. В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале достиг критической отметки.