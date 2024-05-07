06.05.2024, 15:59 56891
Назначен новый министр цифрового развития РК
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новым министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан стал Жаслан Мадиев.
Указом главы государства Мадиев Жаслан назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В разные годы Мадиев работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО "ФНБ "Самрук-Казына", Kazyna Capital Management, АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан темiр жолы".
В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
В 2020-2022 годах - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
С января по сентябрь 2022 года являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С октября 2022 года - генеральный менеджер Binance Kazakhstan.
Напомним, 30 апреля Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития РК.
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07.05.2024, 13:15 1986
Граждан Таджикистана предупредили об усиленных проверках в казахстанских аэропортах
Фото: МИИР РК
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Душанбе. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с введенными в международных аэропортах Республики Казахстан усиленными мерами безопасности, Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует своим гражданам перед отъездом в Казахстан иметь с собой все необходимые документы, сообщает пресс-служба ведомства.
В случае проверок при прохождении пограничного и таможенного контроля по прибытии в Казахстан гражданам Таджикистана нужно быть готовыми ответить на вопросы, связанные с целью и сроками поездки, местом проживания, наличием в Казахстане знакомых или родственников, предоставив в случае необходимости их адрес проживания и контактные телефоны", - предупредили в МИДе Таджикистана.
В случае возникновения сложностей граждане Таджикистана могут обратиться:
- в посольство Таджикистана в Казахстане, по телефону или WhatsApp +7 776 176 00 43, либо по электронному адресу [email protected];
- в Генеральное консульство страны в Алматы, по телефону +7 777 588 31 15 (WhatsApp) или электронному адресу [email protected].
Напомним, 23 марта в подмосковном Крокусе произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек, из них шестеро - дети.Здание концертного зала было почти полностью разрушено из-за возникшего после взрывов пожара. Исполнителей теракта - граждан Таджикистана - задержали в Брянской области. После этого в России усилили проверки иностранных граждан, а также ограничили въезд гражданам Таджикистана.
В МИД Казахстана порекомендовали находящимся в России казахстанцам носить с собой документы.
07.05.2024, 11:32 6566
Количество авиарейсов между Казахстаном и Египтом увеличат с 14 до 48 в неделю
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проведены двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону возглавил заместитель государственного секретаря по воздушному транспорту авиационной администрации Министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет, сообщили в КГА.
По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.
Также было увеличено количество назначенных перевозчиков. Казахстанская сторона к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и SCAT назначила авиакомпанию Fly Arystan на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам EgyptAir, EgyprAir Cargo и Air Cairo назначила Red Sea и Nile Air.
Вместе с тем согласно достигнутым договоренностям авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.
На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.
07.05.2024, 09:06 13426
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу - это священная обязанность каждого ответственного гражданина", - сказал президент.
Он отметил, что Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.
Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма. Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих - неизменные приоритеты государственной политики. Да здравствуют наши Вооруженные силы!" - сказал Токаев.
Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
07.05.2024, 09:00 13506
В Казахстане отмечают День защитника Отечества
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 7 мая отмечают День защитника Отечества.
7 мая 1992 года был подписан указ о создании национальных Вооруженных сил. В октябре 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому 7 мая - День защитника Отечества был объявлен государственным праздником. Он является выходным днем в стране.
В этот день принято поздравлять военнослужащих. Стоит отметить, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат и женщины, поэтому День защитника Отечества является и праздником женщин-военнослужащих.
06.05.2024, 19:11 46761
В Казахстане введена увеличенная доплата к зарплате для педагогов с учеными званиями
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования", сообщает пресс-служба Акорды.
Первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников. В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. За наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).
Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.
Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.
Второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.
Введены квоты на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.
Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.
Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности. Также глава государства подписал законы "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов" и "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера".
06.05.2024, 18:53 48686
Олжас Бектенов представил нового главу МЦРИАП
Премьер обозначил перед новым министром важные задачи
Фото: правительство РК
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК нового главу ведомства - Жаслана Мадиева, сообщает пресс-служба правительства.
Олжас Бектенов обозначил перед новым министром важные задачи, стоящие перед ведомством. МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности.
Напомним, указом главы государства Мадиев Жаслан назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
06.05.2024, 17:25 52041
Президент Казахстана обсудил с главой Сербии свой визит в Белград
Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня
Фото: Акорда
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с главой Сербии Александром Вучичем свой визит в Белград, сообщает Акорда.
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года", - проинформировали в пресс-службе.
Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.
Напомним, Токаев намерен посетить Россию 8-9 мая.
06.05.2024, 15:04 57081
Безвиз с Вьетнамом вступит в силу с 25 мая - МИД РК
Граждане могут находиться в стране до 30 календарных дней со дня въезда
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
Соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран - владельцев национальных паспортов. При этом граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев, уточнил спикер.
Напомним, Казахстан и Таиланд договорились о безвизовом режиме.
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