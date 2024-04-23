22.04.2024, 13:57 4041
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП Беларуси вырос на 4,1% г/г в январе-марте 2024 года после 4% г/г в январе-феврале. По предварительным данным почти половина прироста была обеспечена промышленным производством, объем выпуска, в котором увеличился на 6,5% г/г в январе-марте. Сохраняется высокий рост в сельском хозяйстве (+6,8% г/г), увеличивается грузооборот транспорта (+3,1% г/г). Рост экономики поддерживается и высоким уровнем внутреннего спроса, в первую очередь потребительского: розничный товарооборот вырос на 13,1% г/г в январе-марте после 12,6% г/г в январе-феврале. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,8% г/г в январе-марте после 3,4% г/ в январе-феврале.
ВВП Казахстана вырос на 3,9% г/г в январе-марте 2024 года. Объем производимых товаров увеличился на 5,1% г/г, а услуг - на 3,1% г/г. Отрасли обрабатывающей промышленности (+5,6% г/г) и сектор строительства (+15,9% г/г) продолжили формировать основу роста экономики. Совокупный PMI в марте вернулся в положительную зону, достигнув 50,9 (47,7 месяцем ранее). В условиях усиления спроса компании нарастили объемы производства и привлекли дополнительные трудовые ресурсы. Опрос указывает на повышение уровня оптимизма в отношении перспектив экономики. По оценкам банка, рост ВВП Казахстана составит 5,0% по итогам 2024 года.
Объем промышленного производства Кыргызской Республики вырос на 4,5% г/г в январе-марте 2024 года. Ключевыми драйверами роста продолжили выступать отрасли обрабатывающей промышленности (+5,1% г/г), в особенности производство пищевых продуктов. Замедление динамики промышленного производства по сравнению с высоким показателем за январь-февраль 2024 года. связано со снижением выпуска основных металлов (-26,3% г/г в марте 2024 года). В банке полагают, что производственный цикл выпуска основных металлов продолжит оставаться ключевым фактором волатильности промышленного производства в 2024 года.
Профицит текущего счета платежного баланса России составил 22 млрд долларов в I квартале 2024 года, увеличившись на 6,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта товаров снизился на 6,9% г/г на фоне внешнеторговых ограничений, снижение частично было компенсировано повышением цен на экспортируемую нефть. Экспорт услуг вырос на 12,2% г/г преимущественно за счет строительных услуг. Импорт товаров сократился на 10,6% г/г, что обусловлено ослаблением курса российского рубля, усложнением логистики и условий проведения платежей. Импорт услуг сократился на 10,3% г/г вследствие значительного снижения туристических и деловых поездок. На улучшение текущего счета также оказало влияние сокращение чистого оттока первичных и вторичных доходов на 3 млрд долларов.
Инфляция в Таджикистане составила 3,6% г/г по итогам марта, как и в феврале. Рост потребительских цен за месяц ускорился до 0,8% м/м (0,4% м/м за вычетом сезонных факторов) c 0,3% м/м в феврале, став максимальным за 12 месяцев. Ожидается, что под влиянием сильного внутреннего спроса инфляция вернется в целевой интервал (6±2%) Национального банка Таджикистана.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
01.04.2024, 08:45 75791
Что ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Истекает срок уплаты налога на транспорт
Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
Информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк". Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, добавили в Минфине.
В школах начинается последняя четверть учебного года
1 апреля школьники вернулись к занятиям после весенних каникул. IV четверть завершится 25 мая.
Кроме того, 1 апреля в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс.
В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.
В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта
По данным Министерства здравоохранения, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.
Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.
Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время): IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40; IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.
Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов: Астана - Актобе - Казань; Атырау - Актобе - Казань.
Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс
Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану. Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам.
С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.
По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.
По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-800" и "Боинг 737-900".
Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Астане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".
В Казахстане начинается внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел
Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - говорится в указе президента.
Внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности. Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.
Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню
С 1 апреля 2024 года
порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:
- для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;
- для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.
Прогноз погоды на апрель
В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.
Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей территории республики, около нормы - в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской областях, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской областей, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской областей и на северо-западе Восточно-Казахстанской области.
В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.
В начале и во второй половине первой декады апреля на большей территории Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.
3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед.
Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.
В первых числах декады на большей территории республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7, днем +3+8, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5, днем до +12+20. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7, днем до +5+12.
На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3, днем до +5+15, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10, днем до +13+23. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5, днем до +7+15.
На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится: на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25; в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27.
По данным синоптиков, не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны - ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.
13.03.2024, 12:06 91421
Кого в Казахстане привлекали к ответственности за экстремизм и терроризм
Фото: depositphotos
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За январь-декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, против 124 человек годом ранее (минус 1,6%). Из них 99 человек - со средним и средним специальным образованием, 19 человек - с высшим, сообщает ranking.kz.
Треть всех выявленных лиц - 41 человек - занимались пропагандой терроризма или публичными призывами к совершению акта терроризма.
Также среди наиболее частых правонарушений в секторе оказались организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации (24 человека, плюс 60% за год) и возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (23 человека, плюс 76,9%).
Среди преданных суду числились 44 человека в возрасте 30-39 лет, 38 человек в возрасте 40-49 лет, 15 человек в возрасте 50-59 лет. Старше 60 лет было 6 человек, несовершеннолетних - 3 человека, в возрасте 18-20 лет - 4 человека, в возрасте 21-29 лет - 12 человек.
За двенадцать месяцев прошлого года в едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 208 преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, - на 5,6% больше, чем годом ранее.
Самое часто встречающееся преступление в секторе - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 84 правонарушения, годовой рост - на заметные 82,6%. Далее идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации.
В региональном разрезе больше всего преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, зарегистрировали в столице: 50 случаев - на 28,2% больше, чем годом ранее.
В числе регионов-антилидеров также оказались Алматы (21 случай), Северо-Казахстанская (16 случаев), Атырауская (14 случаев) и Жамбылская (13 случаев) области.
Правоохранительными органами было изъято 153 экстремистских материала против 302 годом ранее. Чаще всего такими материалами были книги и листовки.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.03.2024, 12:42 95016
На фоне чреды громких скандалов топ-менеджер TAV Airports стал "почетным доктором" КазНУ - СМИ
Фото: farabi.university
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Директор по персоналу TAV Airports Хакан Окер стал "почетным доктором" Казахского национального университета имени аль-Фараби на фоне череды громких скандалов как вокруг аэропорта Алматы, который контролирует TAV, так и вокруг вуза, сообщает издание KazTag.
Хакан Окер внес особый вклад в развитие технологической отрасли и добился больших успехов. Ему присвоено звание "Почетный доктор" Казахского национального университета имени Аль-Фараби", - сказано в сообщении пресс-службы университета.
Присвоение звания Океру вызвало недоумение у представителей экспертного сообщества, пишет издание.
Почему мне стыдно за это, а не им? Звание почетного профессора КазНУ вице-президенту TAV по HR - за какие заслуги?" - задался вопросом один из экспертов авиационной отрасли.
Напомним, в конце декабря прошлого года два топ-менеджера аэропорта Алматы Четин Пакер и Фатих Омюр неожиданно покинули свои посты. Их уход с должностей объяснили ежегодным планированием реорганизации всей группы компаний.
К сожалению, там были допущены личные персональные ошибки данных топ-менеджеров, поэтому это никак не укладывается в рамки политики нашей компании. Поэтому наши пути разошлись, данные люди не являются сейчас сотрудниками нашей компании. Контракты с ними были расторгнуты", - прокомментировал президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой изданию Tengrinews.
Позже в аэропорту заявили, что проводится внутреннее расследование и сотрудничество с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. Спустя некоторое время Министерство транспорта РК созвало совещание по авиационному топливу на фоне ситуации с аэропортом Алматы. 12 января в пресс-службе КНБ в ответ на запрос редакции KazTag сообщили, что в отношении сотрудников аэропорта Алматы проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Стоит отметить, что регулярно возникают скандалы и вокруг самого КазНУ. В частности, осенью прошлого года преподаватель вуза заявил, что его безосновательно уволили после того, как он и его коллеги высказали критику в адрес ректора КазНУ Жансеита Туймебаева за его действия во время открытия аудитории, информирует издание ulysmedia.kz.
Также напомним о недавно разразившемся скандале вокруг так называемого списка девственниц, когда в широкий доступ утекли медицинские данные студенток КазНУ. Комментируя данное происшествие, сенатор Ольга Булавкина заявила, что все, включая ректора, должны нести ответственность. По мнению депутата, ректору вуза Жансеиту Туймебаеву следовало бы сложить полномочия.
11.03.2024, 20:00 97836
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
В Армении потребительские цены снизились на 1,7% г/г в феврале, после снижения на 0,9% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовало снижение стоимости импортируемых продуктов на фоне нисходящей динамики цен на продовольствие (-7,4% г/г в феврале после -5,8% г/г в январе). Мы по-прежнему ожидаем разворота тенденций в темпах роста цен к концу первого квартала. По нашим оценкам, в базовом сценарии инфляция приблизится к нижней границе целевого интервала (4±1,5%) ЦБ РА к концу первого полугодия.
Золотовалютные резервы Республики Беларусь увеличились на 125,1 млн долларов за февраль 2024 года и составили 8 218,6 млн долларов на 1 марта 2024 года. Прирост был обеспечен увеличением резервных активов в иностранной валюте на 146,2 млн долларов. При этом стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на 10,7 млн долларов за счет незначительного снижения цены. Резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 37 млн долларов, сформированным во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере 168 млн долларов за февраль по сравнению с чистой покупкой 14 млн долларов месяцем ранее. С начала года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 91,2 млн долларов.
Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3% г/г в феврале 2024 года с 9,5% г/г месяцем ранее. Снижение инфляции наблюдается в продовольственном и непродовольственном сегментах на фоне ослабления давления со стороны внешних рынков. Более быстрому замедлению инфляции препятствуют повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в рамках семилетней программы корректировки тарифов на коммунальные услуги, рост стоимости услуг сотовой связи, здравоохранения и общественного питания. Полагаем, что указанный рост цен и тарифов в сфере услуг является разовым фактором и годовые темпы роста индекса потребительских цен продолжат замедляться. По нашим оценкам, на конец года инфляция снизится до 7,1% г/г.
S&P подтвердило суверенный рейтинг по Казахстану на уровне "ВВВ", прогноз - "стабильный". Аналитики отметили, что такие факторы как уровень фискальной устойчивости, значительный объем внешних резервов и запланированные реформы в области государственного управления положительно повлияли на данное решение. Дополнительным аспектом, оказавшим влияние, является введение фискального правила, которое приведет к сокращению роста государственных расходов.
Совокупный индекс PMI в России снизился за месяц на 2,9 п. до 52,2 п. в феврале 2024 года. Это самое значительное снижение за последние 15 месяцев. Ключевым фактором стало замедление деловой активности в секторе услуг, где индекс потерял 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем. При этом PMI обрабатывающих отраслей увеличился на 5,3 п., достигнув многолетнего исторического максимума в 54,7 п. на фоне роста новых заказов. Снижение PMI в секторе услуг скорее всего свидетельствует о скором замедлении роста экономики, одним из главных факторов которого является, ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.03.2024, 09:05 136871
Что ждет казахстанцев в марте
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Что ожидает казахстанцев в марте текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5
В полночь 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.
Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса.
Праздники
В марте казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 8 Марта и Наурыза.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
Всего в марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня.
Ставки по депозитам
Какие предельные ставки по вкладам будут действовать в марте, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
Новая ипотечная программа
В Казахстане запускают новую ипотечную программу "Отау". Программа стартует 1 марта 2024 года. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие в программе на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz).
Какая погода ожидается в Казахстане в марте
Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", приход весны 2024 года на большей территории Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки, - во второй половине марта - начале апреля.
В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.
В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды.
В северных областях в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.
В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:
- на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5, -17 °С до -3, -8 °С, днем от -1, -7 °С до -2, +3 °С;
- на востоке страны ночью от -20, -35 °С до -3, -13 °С, днем от -3, -12 °С до -2, +5 °С;
- в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0, -10 °С до -3, +5 °С, днем от 0, +7 °С до +7, +15 °С, на крайнем юге до +18 °С.
В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.
Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17, -27 °С до -3, -13 °С, днем от -7, -12 °С до -1, -6 °С; в южной половине ночью от 0, +10 °С до -5, -15 °С, днем от +10, +20 °С до 0, +8 °С.
По-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5, +3 °С, днем +3, +13 °С, в южной - ночью +2, +10 °С, днем +15, +21 °С.
В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - на крайнем юге страны.
Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетысу, на юге и востоке Алматинской области.
Погранслужба изменила режим работы пунктов пропуска на госгранице РК
Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы ряда автомобильных пунктов пропуска. С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00.
- Изменения внесены в работу пунктов пропуска с Россией: "Найза" (Павлодарская область), "Коянбай" (Абайская область), "Байтанат" (Абайская область).
- С Китаем: "Нур жолы" (область Жетысу), "Достык" (область Жетысу), "Колжат" (Алматинская область), "Бахты" (Восточно-Казахстанская область), "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область).
- С Кыргызстаном: "Кеген" (Алматинская область).
Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса", - уточнили в пресс-службе КНБ РК.
Прямые авиарейсы в Куала-Лумпур
С 14 марта малайзийская авиакомпания AirAsia X (AAX) запустит прямой рейс из Алматы в Куала-Лумпур (Малайзия). Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Правила выдачи документов изменились в Казахстане
Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа. Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.
Теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке. При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение. Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.
Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:
- документ об оплате госпошлины;
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- действительный заграничный паспорт.
Новые банкноты поступят в массовое обращение
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге. По данным Нацбанка, в массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года.
Для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметили в Нацбанке.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии. Банкноты будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.
С 1 марта в восьми регионах Казахстана вводится ограничение для большегрузов
Ежегодное временное ограничение движения для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн введут в Казахстане с 1 марта, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве подчеркнули, что ограничение вводится каждый год для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской и Туркестанской.
Регионы входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля. Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах", - уточнили в Минтрансе.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Перечень обязательных прививок обновили в Казахстане
За счет средств республиканского бюджета проводится
вакцинация против следующих инфекционных заболеваний:
- вирус папилломы человека;
- коронавирусная инфекция.
За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:
Плановые профилактические прививки:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит;
Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.
Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.
Блогеров обяжут помечать рекламные публикации
Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.
Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама"; "рекламный материал"; "партнерский материал"; "спонсорский материал"; "на правах рекламы"; "оплачено спонсором"; "на правах PR".
Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.
26.02.2024, 18:30 127886
Растущая опасность: застроек в предгорьях Алматы не становится меньше - чем это грозит?
Фото: Depositphotos
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Строительство в горных районах Алматы идет полным ходом. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям, отмечает sputnik.kz.
Острая нехватка воды
Айман - одна из многих жительниц, построивших дом в предгорьях. Она живет здесь со своей семьей уже 20 лет. Женщина уточняет, что ее муж приобрел дом еще в 2003 году, его привлекла горная местность и доступная цена.
Когда мы сюда переехали, участок земли стоил дешево, потому что считался дачей. А сейчас самый дешевый участок стоит около 10 миллионов тенге", - говорит она.
Несмотря на риск землетрясений и оползней, Айман признает, что у ее семьи нет других вариантов, и даже если бы они попытались продать, не нашли бы дом с аналогичной ценой и условиями.
Летом жители предгорий сталкиваются с острой нехваткой воды, что создает значительные неудобства, говорит Айман.
Начиная с мая прекращается подача воды. В прошлом году воду давали только раз в три-четыре дня, и нам приходилось собирать одежду и мыться только тогда, когда давали воду. В предыдущие годы с мая по октябрь воды вообще не было. Мы ездили к родным в село, чтобы постирать и помыться. Я думаю, что вода - самая большая проблема здесь", - сообщила она.
Женщина также отмечает, что в летний период в санатории, где она работает, вместо холодной воды течет горячая.
Другой житель предгорных районов города, Сергей Иваненко, поддерживает ее слова. По его мнению, хаотичная застройка лишь ухудшила ситуацию с дефицитом воды. Он считает, что застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
Проблемы с водой в летнее время начались буквально 2 года назад. Стало много застроек, слишком много народу, естественно, все это влияет. Горы изначально были предназначены для дачных построек, но разрешение на строительство больших жилых комплексов привело к перенаселению предгорий. К тому же у всех дома бассейны, а растрата воды увеличивается", - отметил он.
Еще одна проблема предгорий, по словам жителей, - узкая дорога. Они жалуются, что две машины едва могут проехать, а отсутствие светофора усугубляет ситуацию.
Две машины едва могут проехать, и людям приходится уступать дорогу машине, бежать к краю дороги, светофоров нет. Пять лет назад по этим улицам ездили только жители этого района, теперь по этой дороге ездят жители и других районов", - заявила Айман.
Почему опасно строить на склонах гор
Сергей Иваненко живет в небольшом домике с огородом и говорит, что ему ничего не угрожает.
У меня маленький дачный домик, поэтому за свою безопасность я не переживаю. У меня открытый участок, деревья, насаждения, то есть сад, и ничего не упадет", - говорит он.
По словам Сергея, трагедия с оползнем 8 февраля, возможно, связана с технической проблемой - неправильно уложенной трубой. Поэтому он считает, что необходимо ужесточить контроль и сносить многоэтажные дома, чтобы снизить нагрузку на грунт и предотвратить оползни.
Почему сошел оползень? Я думаю, что это неправильная постройка, может, нет разрешения государства и стоит в неправильном месте. За 10 лет, что я здесь живу, ни разу не было, чтобы где-то что-то смыло. Я думаю, что это чисто техническая проблема. Но сейчас предгорья застраиваются и вышестоящие громоздкие здания давят на грунт", - добавил он.
После трагедии аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил о планах акимата проверить законность строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору. Также комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города, проведет обследование склона для оценки уровня безопасности и устойчивости.
Между тем известный казахстанский архитектор Алмас Ордабаев считает, что укреплять сейчас дома на горных склонах практически невозможно. Он объяснил, что в горных "прилавках" накоплен слой мягких пород, так называемые лессовые грунты: лесс и суглинок. При землетрясении они теряют свою прочность и опасность увеличивается вдвое, а то и втрое. Поэтому, считает архитектор, единственный выход - это переезд в безопасное место.
Запрещено строительство на крутых склонах. На деле как
С 2022 года в Алматы на участках с крутизной склона более 15 градусов запрещено строительство малоэтажных многоквартирных зданий. Причиной стало то, что грунт на склонах нестабильный, есть риск оползней.
По данным акима Алматы Ерболата Досаева, с момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся иски в суд.
Сразу после трагедии в Тау-Самал, где из-за схода оползни погибла семья из 4 человек, жители задали вопрос акиму Алматы об устранении лазейки в законе, позволяющем строительство в предгорьях. По словам жительницы, несмотря на запрет строительства на крутых горных склонах, застройщики приобретают участки под частные дома, а фактически возводят многоквартирные дома. По ее словам, сложная ситуация сложилась в Медеуском районе, где несколько лет назад началась вырубка яблоневых садов.
На сегодняшний день таких объектов несколько только на Каменском плато. Также подсыпаются склоны, утрамбовываются для застройки. Вырубаются сады", - рассказала алматинка.
Интенсивное строительство усиливает оползни в Алматинской области
Согласно данным "Казселезащиты!, на территории Алматинской области насчитываются 195 оползнеопасных участков. В зоне воздействия оползней находятся 252 объекта.
Активизация оползневых процессов в горных районах в последние годы обусловлена как природными, так и техногенными факторами. В низкогорной и среднегорной зонах наблюдается интенсивное хаотичное строительство жилых и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству в просадочных грунтах, устройству водопроводных сетей, подготовительные работы без учета оползневой опасности и риска схода оползней и обвалов, с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки и перегрузки склонов", - рассказали в "Казселезащите".
По их данным, оползни-гиганты объемом в несколько и даже десятков миллионов кубических метров грунта были зарегистрированы в Иле-Алатау после землетрясений 1887 и 1911 годах.
Последний раз оползень гигантского консеквентного типа был зарегистрирован в апреле 2018 года в бассейне реки Кольсай.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.02.2024, 10:57 213796
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
В марте в Казахстане отмечается два весенних праздника 8 Марта и Наурыз.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
06.02.2024, 11:10 226841
Казахстан оказался на шестом месте в рейтинге стран по количеству землетрясений
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году зарегистрировали уже 123 землетрясения, наибольшая магнитуда составила 7 баллов.
Это было напугавшее алматинцев землетрясение в 262 км к юго-востоку от Алматы, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, после серии многочисленных афтершоков страна поднялась в мировом рейтинге по количеству землетрясений сразу на 58 позиций по сравнению с 2023 годом и заняла 6-е место из 100. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали всего 55 землетрясений, наибольшая магнитуда - 5,3 балла.
Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02.14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла", - сообщает агентство.
Компания привела статистику землетрясений за различные годы в мире и в РК.
С 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее "тихим" годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности ученых предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены", - говорится в информации.
Непосредственно в 2023 году было зарегистрировано 1,7 тыс. землетрясений - на 0,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: это на 31% меньше, чем в "неспокойном" 2011 году, и в то же время на 27,7% больше, чем в "тихом" 2002-м.
В целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов - на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4-4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5-5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6-6,9 балла - 128, 7-7,9 балла - 19", - пишет агентство.
Самим разрушительным по числу погибших в 2023 году считается землетрясение, произошедшее в феврале в Турции и Сирии. Оно унесло жизни 62 тыс. человек. Магнитуда составила 7,5-7,8 балла. Также очень серьезными были землетрясение в Марокко магнитудой 6,8 балла в сентябре 2023 года, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек, и землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 балла в октябре, в результате которого погибли почти 1,5 тыс. человек.
Что касается наибольшей магнитуды, это все то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было)", - пишет агентство.
В этом году больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда - 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда - 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда - 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.
С 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение - магнитудой 9,6 балла - было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов)", - уточняется в информации.
В Казахстане самое мощное землетрясение произошло 3 января 1911 года. Магнитуда составила 7,8 балла (23-е место среди всех стран). Землетрясение ощущалось на площади около четырех млн кв. км. По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетрясения погибли 452 и были ранены 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также погибло около 13 тыс. голов скота.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
После ЧП президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях
Также стало известно, что после землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке.
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