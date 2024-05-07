06.05.2024, 11:24 11366
Больше 100 тонн мусора ежемесячно собирают вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск
Ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск каждый месяц собирают более 100 тонн мусора, сообщает Министерство транспорта РК.
Протяженность участка автомагистрали большая. Нам приходится в месяц вывозить больше 100 тонн мусора. Весь он сконцентрирован вдоль трассы. К сожалению, водители мало обращают внимание на соблюдение чистоты и выбрасывают мусор прямо на обочины. Поэтому хотелось бы обратить их внимание на эту проблему", - говорит руководитель отдела дорожного предприятия Серик Мусаулы.
Один из участков трассы, расположенный вдоль области Жетісу, очистили более 100 человек в рамках акции "Таза Қазақстан".
Как сообщает 24.kz, ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине. В этот раз активисты вывезли 900 тонн мусора и высадили вдоль трассы больше 20 тысяч деревьев. В акции приняли участие более 50 тысяч жителей региона.
Ранее сообщалось, что Казахстан откатился назад в вопросах переработки промышленных отходов. В стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов".
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06.05.2024, 13:33 10236
Паводковую воду направили в озера Кызылординской области
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Кызылорда. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 839 млн кубометров паводковой воды направили в озера Кызылординской области из области Улытау.
С Кенгирского водохранилища было сброшено 307 млн кубометров воды, с Жездинского водохранилища - 81 млн кубометров, а по гидропосту "Железнодорожная станция Кызылжар" на реке Сарысу пришло 451 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области", - сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.
По его данным, Теликольская система озер Кызылординской области активно наполняется, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
Воду направят на рисовые поля области, сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
Ранее сообщалось, что в Каспийское море направлено около 1 млрд кубометров паводковой воды.
02.05.2024, 14:10 48046
В Каспий направлено около 1 млрд кубометров воды
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийское море наполняют паводковой водой. В море поступило уже около 1 миллиарда кубометров воды из 4 каналов: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, сообщает Министерство водных ресурсов и и ирригации.
Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. Вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.
Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, по последним данным МЧС о паводковой обстановке в стране, в свои дома вернулись 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек.
Ранее в "Казводхозе" сообщали, что будут использовать для полива паводковую воду.
Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
В прошлом году блогеры и общественники постоянно делились фото и видео обмелевшего Каспия. В феврале этого года блогер и общественник Нуркен Тажибай выложил в соцсетях видео мелеющего моря. По его словам, Каспий ушел от берегов дальше, чем в прошлом году.
Каспий стремительно мелеет", - написал он.
30.04.2024, 14:53 70771
Уровень воды в Урале снижается
За сутки уровень воды снизился на 10 сантиметров
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Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88,5%. Уровень реки Урал в городе Уральске составляет 828 см. За сутки он снизился на 10 см, отмечают специалисты.
В ведомстве также сообщили, что на 100% заполнены Астанинское и Селетинское водохранилища в Акмолинской области и два крупных водохранилища в СКО.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%, в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
При этом специалисты уточнили, что лишнюю воду из водохранилищ сбрасывают обратно в реки или каналы в безопасных объемах. Поэтому информация о 100-процентном наполнении водохранилищ не означает, что водохранилище больше не может принимать воду и имеется какой-либо риск подтопления. Собранная в водохранилищах вода используется в сельском хозяйстве и промышленности, а также для поддержания местных экосистем.
Напомним, 28 апреля сообщалось, что на реке Урал в Атырауской области снова повысился уровень воды.
26.04.2024, 12:07 117931
На побережье Каспийского моря обнаружили 12 туш мертвых тюленей
Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК
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Актау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Тупкараганском районе Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружили 12 туш мертвых тюленей, сообщает пресс-служба управления рыбной инспекции по региону.
Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период и все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля и продолжается по сегодняшний день", - цитирует lada.kz сообщение ведомства.
Отмечается, что с единичных экземпляров, с которых было возможно взять пробы, произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Кроме того, с 23 по 24 апреля 2024 года инспекцией совместно с сотрудниками Института гидробиологии и экологии при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружено 67 туш мертвых тюленей, которые также были в разложившемся состоянии. Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления", - добавили в пресс-службе.
Ранее биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
26.04.2024, 11:49 118691
Площадь лесов в мире за 20 лет уменьшилась почти на миллион квадратных километров
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь лесов в мире за последние 20 лет уменьшилась почти на миллион квадратных километров.
С 2020 по 2021 год сокращение составило 0,1%, или 50,2 тысячи квадратных километров, до 40,4 млн квадратных километров. А за 10 лет площадь лесов в мире сократилась на 1,2%, или на 478,9 тысячи квадратных километров", - информирует energyprom.kz.
Отмечается, что самую большую площадь лесов за двадцатилетие потеряла Бразилия.
Сразу 517,5 тысячи квадратных километров, или 9% от всей площади лесов в стране. Основными движущими силами, влияющими на крупномасштабную вырубку лесов, являются расширение сферы АПК в пользу разведения животных и выращивания сои, а также рост объема добычи полезных ископаемых и связанной с этим инфраструктуры", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что страны, потерявшие самую большую площадь лесов, расположены преимущественно в Африке и Южной Америке.
Среди стран, которые увеличили площадь лесов, абсолютным лидером является Китай, который с 2001 по 2021 год продемонстрировал рост сразу на 425 тысяч квадратных километров. Следом идут Россия и США. Также значительный прирост площади лесов показала Индия.
Между тем в Казахстане площадь лесов в 2021 году составляла 34,8 тысячи квадратных километров. Подчеркивается, что этот показатель в стране растет 11-й год подряд. В частности, за период с 2001 по 2021 год площадь лесов в РК выросла на 3,3 тысячи квадратных километров.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области возник природный пожар, площадь которого всего за сутки выросла с 3 до 3 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. Огонь уничтожил уникальную экосистему.
24.04.2024, 11:17 142746
Токаев поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу жителей Абайской области по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей", - написал Берик Уали на своей странице в Сети.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек.
Ранее сообщалось, что в РК ежегодно происходит от 600 до 800 лесных пожаров.
23.04.2024, 15:22 149791
В Казахстане могут прекратить выдачу разрешений на отстрел сайгаков
Фото: Алексей Тимошенко
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК разработал поправки в правила выдачи разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию, передает корреспондент агентства.
Проект поправок размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Согласно предлагаемым изменениям, комитет более не будет регулировать численность сайгаков с помощью их отстрела.
Район (территория) и границы участка регулирования численности животных (за исключением особо охраняемых природных территорий, на территории охотничьего хозяйства по согласованию с субъектом охотничьего хозяйства (за исключением регулирования численности сайгака)", - так выглядит предлагаемая редакция заявки на выдачу разрешения на отстрел животных, подлежащих регулированию.
Документ будет находиться на обсуждении до 8 мая.
Напомним, президент Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков.
Как сообщалось ранее, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожениясайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
20.04.2024, 19:45 169186
Пятьсот саженцев абрикоса посадили в горах Алматы
Фото: facebook/акимат Алматы
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бутаковском ущелье, в горах Алматы сегодня высадили 500 саженцев абрикоса, сообщает акимат города.
Высадка прошла в рамках кампании "Алматы - наш общий дом".
По словам директора парка "Медеу" Узака Мыкитанова, это не первая посадка зеленых насаждений на данном участке. В прошлом году там высадили тысячу саженцев яблонь Сиверса.
В этом году выбор пал на саженцы абрикосов, потому что они хорошо адаптированы к климатическим условиям в горной местности. Саженцы абрикосов перед посадкой мы держали в специальных болтушках (земля с водой), чтобы корни не высохли", - поделился он.
Помимо работников природного парка "Медеу" в посадке деревьев приняли участие сотрудники областного и городского управлений экологии, акимата и прокуратуры Медеуского района, а также экоактивисты и волонтеры.
Кампания "Алматы - наш общий дом" стартовала 8 апреля. Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство мегаполиса.
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