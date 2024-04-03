02.04.2024, 20:09 9781
Казахстан откатился назад в вопросах переработки промышленных отходов
В стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов"
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко уменьшилась доля переработки и утилизации промышленных отходов. Судя по данным из отчетных документов национального проекта "Зеленый Казахстан", по итогам 2023 года этот показатель составил всего 30,4%. Это более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
При этом по плану Министерства экологии и природных ресурсов РК доля переработки промышленных "хвостов" и выбросов к концу 2023 года должна была дойти до отметки в 42%. В итоге этот индикатор целей устойчивого развития откатился до уровня 2017 года.
Судя по динамике образования промышленных отходов, последние годы демонстрируют растущий тренд. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году в стране было образовано 888,1 млн тонн различного производственного мусора - на 20,5% больше, чем в 2017. В целом в стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов". Эти данные были озвучены в начале марта депутатами сената РК.
В связи с тем что Минэкологии еще не опубликовало информацию о физических объемах образования промышленных отходов и их переработки за 2023 год, пока нельзя говорить о причинах такого резкого снижения показателя ЦУР. Либо они связаны с количественным уменьшением тоннажа переработки и утилизации, либо объем ресайклинга остался прежним, но на фоне выросших отходов его доля стала ниже.
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02.04.2024, 19:31 10391
До 78 выросло число погибших тюленей на побережье Каспия
Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК
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Актау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 туши мертвых тюленей, сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства.
30 марта местным исполнительным органом произведен сбор и утилизация ранее обнаруженных туш тюленей в количество 40 штук, 22 туши сохранены для отбора проб.
31 марта сотрудники рыбной инспекции совместно с местным исполнительным органом при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружили еще 16 туш мертвых тюленей. По состоянию на 1 апреля общее количество обнаруженных мертвых тюленей составило 78 туш.
Ранее в Комитете рыбного хозяйства сообщали, что выброс туш каспийских тюленей произошел из-за сильного штормового ветра.
Биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
02.04.2024, 16:00 12536
Эколог сообщила о разливе нефти на Кашагане Дополнено
Фото: Facebook/Galina Chernova
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Атырау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным космического мониторинга, 30 марта в районе месторождения Кашаган на Каспийском море выявлен нефтяной разлив, сообщила на своей странице в Facebook исполнительный директор центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.
По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган",- написала Чернова.
По ее словам, причинами разлива могут быть:
- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможно, произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.
Она уточнила, что площадь разлива около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.
Накануне этого разлива компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории.В докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к "нулевым" выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом", - написала Галина Чернова.
В областном департаменте экологии сообщили, что будет организован выход в Каспийское море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом будет проведена внеплановая проверка компании NCOC.
На днях департамент экологии Атырауской области сообщил о выявлении фактов нарушения норм экологических требований компанией NCOC, в том числе сжигании сернистого газа без экологического разрешения, сбросе производственных вод в Каспийское море без очистки.
В отношении NCOC возбуждено 5 административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау. В феврале текущего года апелляционной инстанцией суда на предприятие наложен штраф в размере 12,4 млрд тенге, который оплачен в полном объеме", - говорится в сообщении департамента.
Дополнено 02.04.2024, 17.30
В пресс-службе департамента экологии по Атырауской области прокомментировали информацию о разливе нефти на Кашагане.
По фактам разлива нефти в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.
В январе сообщалось, что компания NCOC оштрафована на 2 триллиона тенге за нарушение в хранении серы в объеме около миллиона тонн, когда норматив составляет 750 тыс. тонн вещества.
31.03.2024, 19:12 27906
Около 8 тысяч деревьев высохло в шымкентском дендропарке
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В дендрологическом парке Шымкента погибло порядка восьми тысяч деревьев, передает корреспондент агентства.
Деревья пострадали из-за отсутствия должных поливов. Комиссия обнаружила около 8 тысяч высохших зеленых насаждений.
Проблема возникла из-за того, что при строительстве развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова обрезали трубы. Вопрос нехватки поливной воды обсуждали на общественном совете", - пишет региональное издание OTYRAR.
По словам члена общественного совета Шымкента Мырзахмета Сынабаева, главный городской сад уже три года страдает от нехватки живительной влаги.
Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос," - сказал он.
По словам директора дендрологического парка Гульнары Сапарымбет, главный канал, откуда поступает вода, несколько лет не ремонтировали. Кроме того, во время дорожного строительства проспекта Бадибек би и улицы Аргынбекова были отрезаны трубы. В этом году вопрос обещают решить.
Сейчас готовится документ, в рамках которого в дендрологическом парке Шымкента планируют провести поливную систему, которая охватит весь парк, а также увеличить генофонд редких деревьев.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области до конца года начнут строить новое водохранилище.
Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
31.03.2024, 13:58 30621
Гибель тюленей на Каспии: выброс туш произошел из-за сильного шторма
Фото: gov.kz
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс туш каспийских тюленей произошел из-за сильного штормового ветра, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. У обнаруженных туш не выявлены физические повреждения. Выброс туш тюленей произошел в результате сильного штормового ветра", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 туши мертвых тюленей.
В настоящее время местным исполнительным органам проводится сбор погибших морских животных для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что на берегу Каспия были обнаружены 40 туш мертвых тюленей.
Биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
29.03.2024, 16:06 42371
На берегу Каспия обнаружили 40 мертвых тюленей
Физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено
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Актау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео с тушками мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
На кадрах несколько нерп с поврежденными глазами лежат на берегу моря, сообщает издание Lada.kz.
Исполняющий обязанности руководителя рыбной инспекции по Мангистауской Андрей Руцкий сообщил, что специальная комиссия исследовала побережье на протяжении последних трех дней в связи со штормовой погодой. 29 марта на берегу в Тупкараганском районе между мысом Урдюк и Баутинской косой найдено 40 тушек тюленей.
По словам специалистов, после предварительного осмотра специалистов физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено.
После шторма наши специалисты всегда исследуют берег моря в поисках выброшенных туш. Погибли они в другом месте, причины установит медэкспертиза. Глаза, вероятнее всего, были повреждены посмертно. Их выклевывают птицы у погибших животных", - сообщил Андрей Руцкий.
Ранее биологи заявили о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии.
25.03.2024, 10:18 64941
Жителей нескольких крупных городов Казахстана предупредили о загрязненном воздухе
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики предупредили жителей четырех крупных городов Казахстана о загрязненном воздухе, сообщает РГП "Казгидромет".
25 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Караганде", - проинформировали синоптики.
Напомним, неблагоприятные метеорологические условия могут быть вызваны частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых в первую очередь автотранспортом и предприятиями.
При наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
19.03.2024, 14:05 95626
Счетчики учета трансграничных вод поставят друг у друга Казахстан и Узбекистан
Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона - у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона - к нашим", - рассказали в пресс-службе министерства.
Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.
Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
14.03.2024, 13:08 112886
Алматинцы требуют остановить варварскую обрезку деревьев в Центральном парке отдыха
Фото: Facebook/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить варварскую обрезку, уродующую деревья в Центральном парке отдыха, передает корреспондент агентства.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Деревья подвергающиеся обрезке, навсегда перестают выполнять санитарно-гигиенические функции по очистке воздуха от пыли и смога, выделению кислорода, охлаждению и увлажнению воздуха от знойной жары, не дают тени, не защищают население от палящего солнца. Обрезка-обрубка приводит к дальнейшей гибели деревьев, парусности и падению деревьев. В местах среза вытекает сок, образуются трещины, происходит обморожение и высыхание стволов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Экологического общества в соцсетях.
В обществе заявили, что в парке намерены "уничтожить обрезкой-обрубкой" 181 дерево.
Нет никаких фото-видео доказательств, свидетельствующих, что 181 дерево имеет сухие ветви. Деревья без разбору обрекли на уничтожение через рубку-обрезку. Отсутствует документация на деревья, деревья не отмечены, нет четко обозначенных координат их расположения. Упавшая в парке в прошлом году ветка ясеня, категорически не является обоснованием для рубки-обрезки остальных деревьев парка. Кроме того, к падению ветки привела именно проводимая ранее необоснованная обрезка-обрубка под 6 м голый столб, приведшая к ослаблению дерева", - заявили экоактивисты.
Учитывая вышеизложенное, Экологическое общество и жители города требуют от акимата Алматы незамедлительно отозвать выданное разрешение (согласование) на обрезку 181 дерева в Центральном парке отдыха.
Мы против превращения парка в пустыню и уничтожения зеленых насаждений. Кроме того, требуем возвращения земельного участка Центрального парка в государственную собственность с оформлением в постоянное землепользование. Считаем незаконным и неправильным решения акимов 2018 и 2020 годов о передаче территории парка в частное временное пользование", - сказано в обращении.
Ранее премьер-министр РК потребовал не допустить сокращения зеленого фонда городов.
Напомним, в Алматы строительной компании ТОО "Qazaq Stroy Almaty" разрешили снести более 2,7 тысячи деревьев в микрорайоне Дарабоз. При этом застройщик превысил лимит и незаконно вырубил еще более двухсот деревьев и кустарников. В компании попытались представить вырубку деревьев как большое благодеяние. По словам главы строительной компании, на участке, где уничтожили деревья, росла дикая поросль, валялся мусор и было "небезопасно".
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