В Акмолинской области стартовали игры 1-го тура чемпионата РК по волейболу

Кокшетау. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области стартовали игры 1-го тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу, передает Kazakhstan Today.

Яркое и незабываемое событие для спортивной общественности области состоялось сегодня в спортивном комплексе "Жаксы". Игры 1-го тура XXVIII чемпионата РК по волейболу среди мужских команд Высшей лиги проходят в одном из живописных уголков страны - Бурабае, сообщили в управление внутренней политики региона.

Акмолинскую область представляет волейбольный клуб "Ушкын Кокшетау", который пришли поддержать сотни болельщиков. Трибуны разрывались от оваций, когда местная команда вышла на поле в ходе церемонии открытия игр.

В торжественном открытии спортивного турнира приняла участие заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

В Акмолинской области развитию спорта уделяется большое внимание. С каждым годом укрепляется спортивная инфраструктура. В области функционируют около 2,5 тыс. спортивных объектов. В семи районах имеются физкультурно-оздоровительные комплексы. Начато строительство аналогичных спорткомплексов еще в трех районах области. Также в текущем году завершился капитальный ремонт легкоатлетического манежа Школы высшего спортивного мастерства. В рамках ГЧП планируется строительство спорткомплексов в Бурабайском районе и Кокшетау. В регионе налажено хорошее сотрудничество с фондом "Самрук-Казына", который за последние годы подарил нашему региону 11 комплексных спортивных и воркаут-площадок. Еще 10 таких площадок будет установлено в 2020 году", - отметила Мусралимова.

По данным УВП, в регионе волейболом занимаются более 24 тыс. человек. В 10 районах действуют спортивные школы по этому виду спорта. В текущем году при поддержке АО "Кокшетауминводы" создана первая профессиональная мужская сборная команда области по волейболу "Ушкын Кокшетау". В составе профессионалов играют мастера спорта, члены сборной Казахстана, неоднократные призеры международных соревнований.

В рамках соревнований местная команда сыграет сегодня с талдыкорганским "Жетысу-Жастар".

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