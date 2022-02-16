Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

Фото: НОК РК

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, сообщает Sports.kz , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 13.55 по времени Нур-Султана на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция лыжного двоеборья, в котором страну представит Чингиз Ракпаров. Сначала он выступит на большом трамплине, а затем примет участие в гонке на 10 километров - старт в 16.55.

В лыжной акробатике у мужчин выступит казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев - прямая трансляция квалификации начнется в 16.55 и будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".

Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпиада продлится до 20 февраля.



