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Десятый день Олимпиады: казахстанская фристайл-акробатка заняла 11 место в первом финале

14.02.2022, 20:48 3616
Десятый день Олимпиады: казахстанская фристайл-акробатка заняла 11 место в первом финале
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили два спортсмена из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова выступила на третьих Олимпийских играх в карьере. В Пекине пробиться в финал ей не удалось. Этот барьер покорился Акмаржан Калмурзаевой, сообщает НОК РК
 
Акмаржан Калмурзаева выступила в первом финале олимпийских соревнований по фристайл-акробатике.
 
Главной задачей спортсменки было попадание в число шести сильнейших, которые продолжат борьбу за медали во втором финале.
 
Калмуразева неудачно исполнила первый прыжок, набрав 52.36 балла. Второй прыжок получился у спортсменки лучше. За него она получила 71.23 балла.
 
Однако дальше пройти не удалось. Она заняла итоговое 11 место.

 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях. 
 

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Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

15.02.2022, 09:06 881
Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 13.55 по времени Нур-Султана на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция лыжного двоеборья, в котором страну представит Чингиз Ракпаров. Сначала он выступит на большом трамплине, а затем примет участие в гонке на 10 километров - старт в 16.55. 
 
В лыжной акробатике у мужчин выступит казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев - прямая трансляция квалификации начнется в 16.55 и будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпиада продлится до 20 февраля. 

 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля

14.02.2022, 08:41 7281
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля
Фото: НОК/olympic.kz
ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего два спортсмена из Казахстана, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во фристайле в лыжной акробатике у женщин квалификацию проведут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Она начнется в 13.00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция финала начнется в 17.00, посмотреть ее можно будет на телеканале Qazaqstan.
 
Напомним, изначально квалификация у фристайлисток должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, но организаторы приняли решение о переносе соревнований на следующий день из-за неблагоприятных погодных условий.
 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях. 
 

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

13.02.2022, 11:10 15846
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 13 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эфиры в 08.05 и 11.45: телеканал Qazsport. Гигантский слалом. Мужчины. Казахстан представляет Захар Кучин.
 
14.50, телеканал Qazaqstan. Биатлон. Женщины, гонка преследования, 10 километров. Галина Вишневская-Шепоренко. Телеканал Qazaqstan покажет трансляцию гонки преследования на 12,5 километра у мужчин - Казахстан представит Александр Мухин. 
 
16.55, телеканал Qazsport. Фристайл, лыжная акробатика, квалификация. Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. 
 
16.55, телеканал "Хабар". Шорт-трек, мужчины, четвертьфинал, 500 метров. Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев. Полуфинал запланирован на 17:27, финал - на 18:09. 
 
19.50, телеканал "Хабар". Конькобежный спорт, женщины, 500 метров. Финальный забег проведет Екатерина Айдова.
 

Восьмой день Олимпиады: казахстанцы соревновались в трех видах спорта

12.02.2022, 20:54 19921
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - Сегодня Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин прошла эстафета 4х5 километров, в которой от Казахстана выступили Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Сборная Казахстана заняла 15-е место с отставанием +7:34.4 от лидера, сообщает Sports.kz.
 
В биатлоне у мужчин прошел спринт на 10 километров, в котором Казахстан представляли Александр Мухин и Владислав Киреев. Мухин занял 49-е место (1+0), уступив лидеру +2:36.8, Киреев - 77-е место (1+0) - +3:21.3.
 
В конькобежном спорте у мужчин состоялся финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступил Иван Аржаников. Он финишировал в тройке аутсайдеров, заняв 28-е место с отставанием +1.50 от лидера. 
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

12.02.2022, 09:45 22976
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Фото: akorda.kz
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - В субботу, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета 4х5 километров - сборную Казахстана в ней представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 13.20 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz.
 
В 14.50 в конькобежном спорте у мужчин пройдет финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступит Иван Аржаников. Прямая трансляция - на телеканале "Qazaqstan". 
 
Также в 14.50 на телеканале "Хабар" начнется прямая трансляция биатлона - спринта на 10 километров у мужчин, в котором выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. 

 

Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты

11.02.2022, 19:34 28346
Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты
Фото: Турар Казангапов, Сали Сабиров, Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан был представлен в четырех видах спорта. Наиболее успешно выступили шорт-трекисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Команда приняла участие в мужской квалификации на дистанции 500 метров. Спортсмены провели отличный старт - все три шорт-трекиста отобрались в 1/4 финала, сообщает НОК.
 
Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев прошли в следующий круг напрямую: Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно - казахстанцы остаются в большой игре.
 
Важнейшим для них днем станет 13 февраля, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.
 
Лыжники провели индивидуальную гонку с раздельном стартом на 15 километров классическим ходом. Лучший результат в команде принадлежит Виталию Пухкало. Он финишировал на 25 месте. Евгений Величко в итоговом протоколе расположился на 40 месте.
 
В свою очередь биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в женском спринте. Спортсменка на двух огневых рубежах допустила один промах. В итоге она завершила дистанцию на 52 месте с отставанием от победителя - норвежки Марте Олсбю-Ройселанн - в 2:38.3 секунды.
 
Добавим, что Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в гонку преследования, старт-лист которой составили 60 лучших биатлонисток по итогам спринта.
 
Завершали соревновательный день представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах трамплина. Они стали участниками квалификации прыжков с большого трамплина. Основной задачей являлось завершить отбор в числе 50 сильнейших. Однако Даниил Васильев и Сергей Ткаченко не прошли в основные соревнования.
 
Васильеву не хватило совсем немного - он стал 51. Ткаченко финишировал с 54 результатом.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

11.02.2022, 10:06 31011
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
Фото: instagram/beijing2022
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан будет представлен в четырех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках классическим стилем на 15 километров у мужчин выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Прямая трансляция на телеканале "Хабар" начнется в 12.50 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz
 
В биатлоне у женщин в спринте на 7,5 километра выступит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция - в 14.50 на телеканале Qazaqstan. 
 
В 16.55 на телеканале "Хабар" будет показана квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин - на большом трамплине выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев. 
 
В шорт-треке у мужчин в квалификационном забеге на 500 метров Казахстан представят Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.55.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 
 

Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты

10.02.2022, 20:23 34531
Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялся очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. Свои силы на дистанции попробовали лыжницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках Игр состоялся розыгрыш медалей у женщин в забеге на 10 километров классическим ходом. В этом виде программы Казахстан был представлен четырьмя спортсменками: Валерией Тюленевой, Ангелиной Шурыгой, Надеждой Степашкиной и Ксенией Шылыгиной, сообщает Olympic.kz.
 
Лыжницам не удалось показать высокие результаты - все финишировали за пределами топ-50. Шурыга стала 52, Шалыгина показала 53-й результат, Степашкина - 57, а Тюленева - 59.
 
Победительницей соревнований стала Терезе Йохауг (Норвегия). "Серебро" завоевала Керту Нискассен (Финляндия). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Филяндии Криста Пармакоски.
 

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