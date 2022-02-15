Десятый день Олимпиады: казахстанская фристайл-акробатка заняла 11 место в первом финале

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили два спортсмена из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова выступила на третьих Олимпийских играх в карьере. В Пекине пробиться в финал ей не удалось. Этот барьер покорился Акмаржан Калмурзаевой, сообщает НОК РК

Акмаржан Калмурзаева выступила в первом финале олимпийских соревнований по фристайл-акробатике.

Главной задачей спортсменки было попадание в число шести сильнейших, которые продолжат борьбу за медали во втором финале.

Калмуразева неудачно исполнила первый прыжок, набрав 52.36 балла. Второй прыжок получился у спортсменки лучше. За него она получила 71.23 балла.

Однако дальше пройти не удалось. Она заняла итоговое 11 место.





Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях.