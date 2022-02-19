Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

Фото: НОК РК

ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан будет представлен лишь в одном виде спорта - конькобежном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Финальный забег на дистанции 1000 метров у мужчин проведут Дмитрий Морозов и Денис Кузин. Прямая трансляция начнется в 14.25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz

Соперником Морозова по второму забегу будет американец Остин Клеба, а Кузин выступит в пятой паре с итальянцем Давидом Боза.