Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

Фото: НОК РК
ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан будет представлен лишь в одном виде спорта - конькобежном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Финальный забег на дистанции 1000 метров у мужчин проведут Дмитрий Морозов и Денис Кузин. Прямая трансляция начнется в 14.25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
Соперником Морозова по второму забегу будет американец Остин Клеба, а Кузин выступит в пятой паре с итальянцем Давидом Боза.
В четверг на Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег на 1000 метров у женщин, в котором Казахстан также представляли две спортсменки - Надежда Морозова и Екатерина Айдова. Морозова отметилась в итоговом протоколе на 11-м месте, а Айдова стала 19-й. Что же касается лучшего выступления Казахстана на Олимпиаде-2022 на данный момент, то таковым отметился шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место и остановился в шаге от медали.