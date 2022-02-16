Президент направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажигалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта", - говорится в телеграмме казахстанского лидера.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях.