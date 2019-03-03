В СК "Баганашил" в Алматы на турнир по художественной гимнастике заявлены рекордные для казахстанских соревнований 1000 спортсменок

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - В Алматы на участие в турнире Кубка Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой СК "Баганашил" заявлено рекордное для казахстанских соревнований количество гимнасток - почти 1000 спортсменок из 26 команд - представителей трех стран (Кыргызстан, Польша, Украина) и 9 городов Казахстана, передает корреспондент агентства

Кубок КХГ Н. Кузнецовой - ежегодные соревнования, которые являются отчетным рубежом для наших воспитанниц. С недавнего времени мы сделали его открытым для представителей всех клубов, желающих принять участие. В этом году на участие в нашем турнире заявилось рекордное для казахстанских соревнований количество гимнасток: почти 1000 спортсменок из 26 команд-представителей 3 стран (Кыргызстан, Польша, Украина) и 9 городов Казахстана. Это на самом деле большой успех", - рассказала старший тренер КХГ Н. Кузнецовой, главный судья соревнований Виктория Горбунова.

Соревнования предусматривают в своей программе различные категории участниц, что позволяет принять участие всем желающим гимнасткам, включая самых юных спортсменок, впервые выходящих на площадку. Кроме того, чемпионат является площадкой для подведения промежуточных итогов работы не только для воспитанниц принимающей школы, но и для других клубов города и всего Казахстана. В первый "открытый" день Кубка выступило 32 состава групповых упражнений, 275 гимнасток 2015-2011 годов рождения, а также 8 старших участниц 2006 года рождения. По результатам соревнований победители были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

Отметим также, что в первый день весны прошла торжественная церемония открытия соревнований Кубка Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой в СК "Баганашил". В параде приняли участие руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов, старший тренер Алматы Зарина Абдулкаримова, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Светлана Рогозова. Представитель управления подчеркнул важность проведения турнира в целях популяризации художественной гимнастики и пропаганды здорового образа жизни.

Напомним, что 28 февраля в СК "Баганашил" стартовал Кубок Клуба художественной гимнастики Натальи Кузнецовой. Соревнования начались со внутреннего школьного этапа, на котором выступили самые юные гимнастки 2015-2009 годов рождения. Завершили первый день соревнований мастера спорта. Обладателем кубка по программе "Мастеров" стала Нинель Ниязова.

Важным событием стала презентация эстетической гимнастики. Впервые в рамках соревнований, проводимых КХГ Н. Кузнецовой, были представлены выступления по групповой эстетической гимнастике. Это новый для Казахстана, но весьма перспективный вид спорта, основанный на базе художественной гимнастики, но более доступный по критериям физических данных и возраста гимнасток.

Кубок Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой пройдет в Алматы в спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил" в период с 28 февраля по 4 марта 2019 года.

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