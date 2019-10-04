Тренеры сборной Казахстана по боксу получили выговор за инцидент с Левитом

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Всему тренерскому составу национальной сборной команды по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым объявлен выговор, передает Kazakhstan Today.

"Это решение принял тренерский штаб Казахстанской федерации бокса после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале: после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксёра секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка", - сообщили в Казахстанской федерации бокса.

По правилам тренеры должны передать судьям жёлтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу, время было упущено, отметили в федерации.

Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия, что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок. Подготовим дальнейший план действий. Будем работать усиленно, так как остается мало времени – четыре месяца до лицензионного турнира на Олимпиаду-2020. На всех нас - боксёрах, тренерах и федерации - лежит большая ответственность", - сообщил вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.

В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов - Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко - вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксёрских боёв перед Играми.

Кроме того, до конца 2019 года мужская сборная 10 ноября едет в Нидерланды на матчевую встречу и совместный сбор с голландской командой, в декабре наши боксёры проведут сборы уже на родине, а в феврале следующего года они вступают в борьбу за олимпийские лицензии на азиатском квалификационном турнире в Китае.

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