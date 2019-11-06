Бельгийский суд оправдал Александра Винокурова в деле о подкупе соперника

Спортсмен прокомментировал решение суда в своем Instagram.
Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед, в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!" - написал Винокуров.
Ранее сообщалось, что россиянину Александру Колобневу и казахстанцу Александру Винокурову были предъявлены обвинения в договорном характере гонки: якобы Винокуров выплатил Колобневу 150 тыс. евро за то, чтобы тот поддался ему на финише классической гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году. Оба спортсмена неоднократно опровергали обвинение.
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