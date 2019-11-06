Система Orphus

Бельгийский суд оправдал Александра Винокурова в деле о подкупе соперника

05.11.2019, 16:58 5833
Бельгийский суд оправдал Александра Винокурова в деле о подкупе соперника
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Бельгийский суд оправдал казахстанского велогонщика Александра Винокурова в деле о подкупе соперника, передает Kazakhstan Today.
 
Спортсмен прокомментировал решение суда в своем Instagram.
 

Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед, в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!" - написал Винокуров.

 
Ранее сообщалось, что россиянину Александру Колобневу и казахстанцу Александру Винокурову были предъявлены обвинения в договорном характере гонки: якобы Винокуров выплатил Колобневу 150 тыс. евро за то, чтобы тот поддался ему на финише классической гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году. Оба спортсмена неоднократно опровергали обвинение. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая