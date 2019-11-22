В Караганде поздравили бронзовых призеров чемпионатов мира по самбо

Караганда. 21 ноября. Kazakhstan Today - В управлении физической культуры и спорта Карагандинской области чествовали бронзовых призеров чемпионатов мира по самбо, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в управлении, мировое первенство среди мужчин и женщин проходило в городе Чхонджу (Южная Корея). В чемпионате приняли участие около 510 спортсменов из 80 стран. От Карагандинской области в составе национальной сборной выступили двое борцов: Рахат Жананиет в весовой категории 62 килограмма и Ажар Салыкова в весе 64 килограмма.

Они стали бронзовыми призерами чемпионата мира и выполнили норматив мастера спорта международного класса РК", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в городе Ташкенте (Узбекистан) состоялся чемпионат мира по самбо среди молодежи. Карагандинскую область представлял Адилет Елемесов. В весовой категории 57 килограммов он стал бронзовым призером чемпионата мира.

В управлении отметили, что взрослые спортсмены являются представителями Областной школы высшего спортивного мастерства, которая 11 ноября 2019 года отметила свое 50-летие. Призер молодежного первенства - воспитанник спортивной школы "Жас сункар". Тренеры талантливых и перспективных самбистов - Даурен Адамбаев и Бидолда Темирбек.

Борцам и их наставникам вручили благодарственные письма от областного управления физической культуры и спорта.

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