Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы проходит чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу, передает Kazakhstan Today.

Вчера в универсальном спортивном комплексе "Достык" открылся чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу.

В мероприятии принимают участие более 300 спортсменов из 22 стран.

Соревнования проходят со 2 по 8 декабря 2019 года.

Как сообщили в организационном комитете, в рамках чемпионата будет проведен семинар для судей с последующей аттестацией и присвоением категории международного уровня и антидопинговый семинар для участников соревнований.

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