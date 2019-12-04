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В Алматы проходит чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу

03.12.2019, 15:42 10369
В Алматы проходит чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу
Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы проходит чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу, передает Kazakhstan Today.
 
Вчера в универсальном спортивном комплексе "Достык" открылся чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу. 
 
В мероприятии принимают участие более 300 спортсменов из 22 стран.
 
Соревнования проходят со 2 по 8 декабря 2019 года.
 
Как сообщили в организационном комитете, в рамках чемпионата будет проведен семинар для судей с последующей аттестацией и присвоением категории международного уровня и антидопинговый семинар для участников соревнований.
 

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