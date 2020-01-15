Трех тренеров дисквалифицировала Федерация тяжелой атлетики РК за нарушение антидопинговых правил их подопечными

На базе олимпийского центра "Акбулак" в Талгаре Алматинской области прошло заседание дисциплинарной комиссии Федерации тяжелой атлетики, на котором рассмотрели вопросы нарушений антидопинговых правил по итогам 2019 года и ответственность тренеров, сообщается на сайте федерации.
Решением комиссии Айбол Колбаев, тренер по тяжелой атлетике республиканского колледжа спорта и центра подготовки олимпийского резерва Алматы, и Талгат Абен, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) №17 и специализированной школы высшего спортивного мастерства Алматы, дисквалифицированы на 4 года. Данные тренеры осуществляли подготовку атлетов Аружан Колбай (Алматы), Гулданы Жуніс (Алматы), Асылжана Бектая (Кызылординская область), Алишера Сейтказы (Алматы), Ерасыла Кенесбаева (Алматы), которые ранее решением КазНАДЦ были дисквалифицированы на 2 года", - отмечено в сообщении.
На 1 год дисквалифицирован тренер СДЮШОР №20 Шымкента Славик Ню, осуществлявший подготовку атлета Максима Ню (Шымкент). Сам атлет ранее был дисквалифицирован КазНАДЦ на 4 года.
На период дисциплинарных взысканий вышеуказанные тренеры будут отстранены от тренерской деятельности.
Кроме этого, строгий выговор объявлен Дмитрию Ольховскому - тренеру ДЮСШ Каратальского района Уштобе, осуществлявшему подготовку Тимура Хасарова (Алматинская область). Атлет был также дисквалифицирован решением КазНАДЦ на 2 года.
Задача дисциплинарной комиссии в каждом отдельном случае - дать оценку действиям тренеров и персонала поддержки, которые осуществляют подготовку атлетов. Придерживаясь принципа нулевой терпимости к допингу, Федерация будет разбираться во всех случаях нарушения антидопинговых правил прежде всего для обеспечения чистоты спортивных результатов как на республиканском, так и на международном уровне", - прокомментировал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов.
Как сообщалось ранее, казахстанского лыжника Алексея Полторанина за нарушение антидопинговых правил на четыре года отстранили от соревнований.
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