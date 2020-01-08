Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Казахстанского лыжника Алексея Полторанина на четыре года отстранили от соревнований, передает Kazakhstan Today.

2 января 2020 года независимый антидопинговый представитель опубликовал решения о нарушении антидопинговых правил в отношении четырех человек, в том числе казахстанского лыжника Алексея Полторанина, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Казахстанца отстранили от соревнований на четыре года за использование запрещенных веществ/методов, а именно - кровяного допинга. Эта санкция может быть оспорена в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

Также отмечается, что никто из отстраненных не просил о проведении слушаний, поэтому решение было вынесено без таковых.

Помимо Полторанина, от соревнований отстранены эстонские спортсмены Карел Таммярв, Андреас Веерпалу и тренер Мати Алавер.

Напомним, 27 февраля 2019 года лыжник казахстанской команды Алексей Полторанин был задержан в Австрии . Позже его освободили. Национальная федерация лыжных гонок Казахстана (НФЛГК) получила официальное уведомление Международной лыжной федерации о временном отстранении Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

В уведомлении было отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются представленные австрийской стороной весомые доказательства о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

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