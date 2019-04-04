Риддер. 3 апреля. Kazakhstan Today - Лыжник Алексей Полторанин после допингового скандала прибыл в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Алексей Полторанин приехал в Риддер, где провёл очередную гонку на призы своего имени и имени Сергея Черепанова, пишет vksport.kz

Отмечается, что Полторанин и Черепанов вместе с Кошевым и Сафоновым в 2004 году сенсационно завоевали золотую медаль юниорского чемпионата мира в норвежском Стрюне. Тот победный опыт на мировых первенствах остался единственным для обоих лыжников.

В нынешней гонке приняли участие 254 спортсмена, разбитые на шесть возрастных категорий, из Риддера, Усть-Каменогорска, Зыряновска, Шемонаихи, Урджара, Зевакино, Катон-Карагая, Нур-Султана, Курчатова, Первомайского, Актобе, Черемшанки, ЗКО, СКО, Алматинской области, Курчума и Бобровки. Массовость соревнования, которое проводится ежегодно с 2012 года, просто потрясает воображение.

"Уже не возьмусь сказать, кто именно из нас с Сергеем стал инициатором проведения этого турнира (по версии Сергея Черепанова, первой идею организации турнира озвучила его мама, которая тоже является тренером по лыжным гонкам), просто не помню уже. Тогда мы просто решили, что так будет правильно, что нужно отдать дань своей родной школе и хоть чем-то помочь тем ребятам, которые идут к вершинам вслед за нами", - рассказал Алексей Полторанин.

Этот турнир Черепанов и Полторанин проводят на свои средства, приобретая медали, грамоты и ценные призы за личные деньги.

Самыми молодыми участниками турнира стали 5-6-летние ребята: Ярослав Грохотов, Илья Некрасов и Рамиль Сарсенбаев. В турнире принял участие и племянник Алексея Михаил Полторанин. На сей раз ему не повезло оказаться в числе призёров.

Самый же титулованный лыжник в истории ВКО в скором времени отправится к семье в Россию. Там же он проведёт и свой отпуск после непродолжительной "закатки".

Пока каких-то конкретных планов нет. Но просто очень хочется провести уже время с семьёй", - рассказал Полторанин о своём будущем отпуске, который у лыжников длится только до середины мая.

Напомним, 27 февраля лыжник казахстанской команды Алексей Полторанин был задержан в Австрии. Позже его освободили. Национальная федерация лыжных гонок Казахстана (НФЛГК) получила официальное уведомление Международной лыжной федерации о временном отстранении Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

В уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются представленные австрийской стороной весомые доказательства о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

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