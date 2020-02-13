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Илья Ильин завоевал золото Международного чемпионата солидарности в Ташкенте

12.02.2020, 17:50 5806
Илья Ильин завоевал золото Международного чемпионата солидарности в Ташкенте
Ташкент. 12 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин завоевал золото VI Международного чемпионата солидарности, проходящего в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.
 
В весовой категории до 102 килограммов Илья Ильин завоевал золотую медаль с результатом 355 килограммов (160+195). На второй строчке расположился представитель Катара Фарес Ельбах с общим результатом 353 килограмма (159+194). Третье место завоевал представитель Узбекистана Умарбек Шохназаров 341 килограмм (155+186), сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.
 
Ранее золото казахстанской команде принес Игорь Сон, выступавший в весовой категории до 61 килограмма, с результатом 286 килограммов (130+156). 
 
Чемпионат является квалификационным в преддверии Олимпийских игр в Токио. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран.
 

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