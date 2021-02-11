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Алия Юсупова возглавила Казахстанскую федерацию гимнастики

10.02.2021 7642
Алия Юсупова возглавила Казахстанскую федерацию гимнастики
Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Алия Юсупова избрана главой Казахстанской федерации гимнастики, сообщает Olympic.kz, передает Kazakhstan Today. 
 
Выборы состоялись во время отчетно-выборной конференции федерации. 
 

Это неожиданно для меня и для многих, я думаю. Для меня это назначение - новый вызов, новый этап в работе, являющийся не менее интересным, чем я сейчас занимаюсь. Я благодарю за оказанное мне доверие Министерство культуры и спорта во главе с Актоты Рахметуллаевной, а также Умут Болатхановну за проделанную работу, которую она делала в течение десяти лет. Также я продолжу свою деятельность на посту главного тренера, так как мое новое назначение - это общественная должность. Я могу совмещать. Цель, как и у всех, одна - развивать спорт и приносить результат стране. Я понимаю, что первое время будет нелегко, но мой опыт, знания и силы, а также совместная работа с членами Федерации максимально решат многие задачи. Вместе мы будем работать над развитием и популяризацией каждого вида спорта, входящего в нашу Федерацию", - прокомментировала Юсупова.

 
Добавим, что ее предшественницей на посту была Умут Шаяхметова. 
 

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