Назван главный стадион зимней Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. 7 АПРЕЛЯ - В столице Китая проходит серия тестовых мероприятий "Встречи в Пекине" для подготовки к проведению зимней Олимпиады и Паралимпиады 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках акции в реконструированном Национальном спорткомплексе прошли соревнования по хоккею, таким образом, спорткомплекс, где в 2008 году проходили соревнования летней Олимпиады, стал площадкой и для зимних Игр, сообщает " Международное радио Китая ".

С 2018 года Олимпийский спорткомплекс, который был одним из трех главных спортивных сооружений Пекинской Олимпиады 2008 года, проходил двухлетнюю реконструкцию. В ходе реконструкции был сооружен тренировочный зал для хоккеистов. Теперь спорткомплекс рассчитан не только на летнюю, но и на зимнюю Олимпиаду. В настоящее время общая площадь спорткомплекса - 98 тысяч квадратных метров.

У нового спорткомплекса - четыре особенности. Во-первых, это крупнейшая по площади спортивная ледовая арена среди всех площадок зимней Олимпиады - 97 тысяч квадратных метров. Во-вторых, он рассчитан на 18 тысяч зрителей, в этом плане наш спорткомплекс тоже лидер. В-третьих, в соревнованиях могут участвовать одновременно по 300 спортсменов, это тоже максимальное число по сравнению с другими спортивными аренами. В-четвертых, он рассчитан на комплексный соревновательный график, то есть здесь могут проходить и олимпийские и паралимпийские соревнования. Кроме того, национальный спорткомплекс рассчитан на соревнования летних и зимних видов спорта", - сообщил глава администрации Национального спорткомплекса Ци Лян.

В свою очередь замглавы администрации Национального спорткомплекса Лэй Мин отметил, что для создания высококачественного ледяного покрытия были привлечены известные иностранные специалисты и опытные китайские эксперты.

Что касается технических специалистов, то, согласно нормам Международной федерации хоккея на льду и в тесном сотрудничестве с Китайской федерацией хоккея на льду, мы организовали трехмесячное обучение онлайн и три курса очного обучения. Мы будем и в дальнейшем вести теоретическую подготовку технического персонала, чтобы задействовать соревновательный опыт внутри страны, такая практика уже дает позитивный эффект", - сказал Лэй Мин.

Помимо высококачественных сооружений для соревнований, Национальный спорткомплекс оборудован всем набором суперсовременных технологий трансляции, - есть система свободного обзора, функции виртуальной реальности, дополненной реальности и другие, благодаря которым зрители на своих экранах могут "остановить" интересующий их кадр, а также рассмотреть всю панораму соревнования в диапазоне 360 градусов.

Здесь представлено увеличение застывшего кадра. Таких результатов нам удалось добиться благодаря 40 камерам, которые по качеству равны съемкам с 1200 камер. Вот в чем колоссальная разница между нашими технологиями и простой съемкой. Одним движением пальцев можно увидеть всю панораму соревнования в радиусе 360 градусов. А для одного кадра можно самим выбрать фокус - под углом расположения игроков, линейного порядка и др. Таким образом, мы первыми в мире предоставим зрителям настолько интерактивный и свободный обзор", - рассказал заведующий проектом свободного обзора Шэн Сяоцзе.

Как стало известно, соревнования по хоккею будут проходить в спорткомплексе на постоянной основе. Кроме того, здесь состоятся разные мероприятия для популяризации хоккея, чтобы стимулировать интерес к этому виду спорта.

По окончании зимней Олимпиады мы будем постоянно проводить мероприятия на хоккейную тему, это будут соревнования по хоккею высочайшего мирового уровня, подготовка и обучение, интерактивные мероприятия, мы хотим, чтобы спорткомплекс был площадкой не только для профессиональных хоккеистов, но и для любителей", - поделился помощник генерального директора пекинской промоутерской корпорации под эгидой Национального спорткомплекса Цзинь Лимин.

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