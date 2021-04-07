В Пекине проходят тестовые соревнования Олимпиады-22

ПЕКИН. 6 АПРЕЛЯ - В Пекине проходит серия тестовых соревнований на льду в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм-2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ноябре 2020 года Международный олимпийский комитет и Оргкомитет зимних Олимпийский игр в Пекине из-за пандемии КВИ приняли решение разработать альтернативную программу тестовых соревнований в рамках подготовки к Играм-2022 на замену международных турниров, которые должны были пройти в начале этого года на олимпийских объектах в Пекине. Такая же программа использовалась для тестирования спортивных объектов предстоящих летних Олимпийских игр в Токио. Тестовые соревнования - обязательное условие для проверки технической готовности спортивных объектов.

На всех пяти спортивных аренах, на которых проходят соревнования, зрители не допускаются. Ограничения касаются и журналистов, резко ограничено число аккредитованных СМИ, а также доступ к спортсменам в смешанной зоне. Для того чтобы пройти внутрь спортивных объектов, журналисты должны выполнить одно из трех условий: предоставить местный электронный код здоровья, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации от COVID0-19. При этом организаторы предупредили, что в зависимости от эпидемиологический обстановки эти правила могут меняться и на соревнования будут допущены лишь те журналисты, которые уже сделали прививку.

Тестовые соревнования продлятся до 10 апреля. Они проходят по пяти олимпийским и двум паралимпийским дисциплинам в закрытых помещениях, в частности, по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту, шорт-треку и керлингу. Для участия в тестовых соревнованиях привлекли часть профессиональных спортсменов, юниоров и спортсменов-любителей из Национального спортивного союза, Китайского союза инвалидов, а также департамента спорта и физической культуры Пекина.

Официальные власти и Оргкомитет пока воздерживаются от комментариев относительно того, какие будут правила во время Олимпиады-2022, станет ли обязательным требованием наличие прививки и разрешат ли въезд в страну иностранных туристов, однако заверяют, что Игры пройдут согласно намеченному графику, сообщает РИА Новости

Зимние Игры в Пекине планируются на 4-20 февраля 2022 года. Ранее глава МОК Томас Бах заявил , что техническая подготовка к зимней Олимпиаде-2022 находится на отличном уровне и можно говорить, что все готово к Играм.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства