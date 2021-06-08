Казахстанский дзюдоист завоевал "серебро" на чемпионате мира

БУДАПЕШТ. 7 ИЮНЯ - Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев занял второе место на чемпионате мира в Будапеште, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Olympic.kz.





Соперником Кыргызбаева стал россиянин Яго Абуладзе. Сначала Абуладзе заработал балл, чуть позже сумел провести чистый прием, одержав досрочную победу с оценкой "иппон". Кыргызбаев взял "серебро".

Ещё один казахстанец Магжан Шамшадин, выступавший в этой же весовой категории, уступил в схватке за "бронзу", и завершил турнир на пятом месте.

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