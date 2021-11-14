Казахстанские самбисты завоевали золото на чемпионате мира

Фото: МО РК

БЕЛГРАД. 7 НОЯБРЯ - Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов выступил в финале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в весовой категории до 51 килограмма армеец сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Бибосынов завоевал второе "золото" чемпионата мира по боксу в составе сборной Казахстана. Чемпион мира посвятил свою победу 30-летию Независимости Казахстана.

Младший сержант Сакен Бибосынов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020.

Ранее "золото" чемпионата завоевал армеец Темиртас Жусупов. С серебряной наградой мировое первенство завершил солдат ЦСК рядовой Махмуд Сабырхан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу в Twitter.

Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших "золото", Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!"