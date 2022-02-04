Казахстанские спортсмены стартуют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - Команда Казахстана по фристайлу-могул провела предолимпийские тренировки в Китае. Спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже сегодня, 3 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев. Отметим, что квота формировалась согласно рейтингу FIS - фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов, сообщает Olympic.kz.
В активе нашей страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. На белой Олимпиаде выступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.
В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.
Подготовка команд проходит на той же трассе, где пройдут состязания. Мужские и женские тренировки проводятся отдельно.
Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.
Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина. 4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр".
Ранее сообщалось, казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире. Старт нашей команды состоится сегодня в 16.00 по времени Нур-Султана.