Казахстанские спортсмены стартуют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - Команда Казахстана по фристайлу-могул провела предолимпийские тренировки в Китае. Спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже сегодня, 3 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев. Отметим, что квота формировалась согласно рейтингу FIS - фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов, сообщает Olympic.kz.

В активе нашей страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. На белой Олимпиаде выступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.

Подготовка команд проходит на той же трассе, где пройдут состязания. Мужские и женские тренировки проводятся отдельно.

Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.