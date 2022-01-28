Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды , глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Защита чести нашей страны на этих состязаниях - долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.





Уверен, вы также блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную", - заявил президент.

Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.

Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда была одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.

Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей", - отметил глава государства.

В завершение встречи знаменосец Олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук президента государственный флаг Казахстана и принесли присягу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.