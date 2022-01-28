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Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире

27.01.2022, 14:54 3346
Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар и El arna, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития, все соревнования на телеканалах Qazaqstan и Qazsport будет обслуживать команда опытных комментаторов.
 

Все спортивные трансляции на телеканале Qazaqstan будут комментироваться на государственном языке. Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы Бейжін-2022", - отметили в ведомстве.

 
Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов www.qazaqstan.tv и www.qazsporttv.kz и в мобильных приложениях.
 
Ранее сообщалось, что участие сборной Казахстана в Олимпиаде-2022 обойдется в 228 млн тенге.

 

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Сборная Казахстана отправилась на зимние Олимпийские игры в Пекин

28.01.2022, 09:59 631
Фото: НОК РК
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - 27 января казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры по маршруту Нур-Султан - Алматы - Пекин, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина - они жили и тренировались в так называемых "пузырях" без прямых контактов с третьими лицами. В Китай их доставят на специальном рейсе Air Astana, с учетом всех мер безопасности. На этом рейсе вылетают казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью", - проинформировали в НОК.

 
Отмечается, что команды, которые проходят финальные сборы за рубежом - это сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике - отправятся в Китай по индивидуальному маршруту. 
 

Мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность главе государства и нашему правительству, Национальному олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку, несмотря ни на что", - сказал знаменосец команды Казахстана и лидер команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

 
Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.



 

Участие сборной Казахстана в Олимпиаде-2022 обойдется в 228 млн тенге

25.01.2022, 17:33 7326
Участие сборной Казахстана в Олимпиаде-2022 обойдется в 228 млн тенге
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Участие сборной Казахстана в Олимпиаде-2022 в Пекине обойдется в 228 млн тенге, сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Запланировано на пекинскую Олимпиаду порядка 250 млн тенге, но сумма будет меньше - 228 млн. Сумма уменьшается, так как количество участников, имеется в виду делегации, подрезается организаторами", - проинформировал Крюков в ходе брифинга в СЦК.

 
В составе олимпийской команды РК выступят 34 спортсмена, у них 87 лицензий по восьми видам спорта, количество лицензий может увеличиться в течение следующей недели, уточнил Крюков.

 
Как сообщалось ранее, казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
 

Президент встретился с членами национальных Олимпийской и Паралимпийской сборных РК

21.01.2022, 18:50 15721
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Защита чести нашей страны на этих состязаниях - долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа", - подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.

 

Уверен, вы также блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную", - заявил президент.

 
Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.
 

Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда была одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.
 

Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей", - отметил глава государства.

 
В завершение встречи знаменосец Олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук президента государственный флаг Казахстана и принесли присягу.
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.
 
Ранее сообщалось, что НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине. 
 

Определен состав команды Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине

21.01.2022, 17:42 16586
Определен состав команды Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Семь спортсменов представят команду Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Имена участников главного старта зимы озвучил главный тренер Александр Батяйкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Играх выступят двое мужчин и пять женщин. На старт выйдут Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко, сообщает Olympic.kz.
 

Конкуренция сейчас сильная. Во многих странах в последние 4-6 лет популярность лыжных гонок выросла, очень серьезно готовятся. Сейчас на уровень вышли даже те, кто раньше особой опасности на трассе не представлял. Так что будем готовиться, бороться. Всем желаю успехов", - резюмировал Батяйкин.

 
Ранее сообщалось, что НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине.
 

НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

20.01.2022, 18:33 20056
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Национальный Олимпийский комитет РК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за которыми было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты - они давали предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор, сообщает НОК РК.
 

Через неделю сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, как и та, что мы делали на Игры в Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, тепло и стильно, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

 
Парадную коллекцию создал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

 
Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.
 

Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине

19.01.2022, 16:53 22841
Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские спортсмены завоевали 30 лицензий в лыжных гонках, девять - во фристайле (пять - могул, четыре - акробатика), по 12 путевок - у конькобежцев и биатлонистов, в шорт-треке - девять 9 лицензий, по четыре - в горных лыжах и прыжках с трамплина, две лицензии - в лыжномм двоеборье.
 

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные - НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика", - отмечается в сообщении.

 
Полный список участников Олимпиады будут известен после 20 января.
 

Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам

18.01.2022, 16:33 25186
Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам
Фото: instagram/committee_sport
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ – Шахматистка Бибисара Асаубаева вернулась с Чемпионата мира с первой в истории страны золотой медалью. Об этом сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Турнир был непростым. На протяжении пяти дней, трех дней рапида и двух блица, нужно было держать концентрацию. Я играла на первой доске в рапиде, выиграв последнюю партию, заняла второе место. В блице с восьмого тура лидировала. Еще до финишного этапа обеспечила себе первое место, выиграв большинство партий. Я очень счастлива принести первую в истории Казахстана золотую медаль по шахматам на взрослом чемпионате мира", - сказала девушка.

 
 

Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов

04.01.2022, 14:46 41201
Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов
Фото: Пресс-служба МО РК
КАРАГАНДА.4 ЯНВАРЯ - Спортивный результат офицера военной полиции занесен в Книгу рекордов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Офицер отдела военной полиции Карагандинского гарнизона капитан юстиции Зангар Алкенов в 2021 успешно преодолел ультрамарафон с рекордной дистанцией 320 километров. Достижение зарегистрировано в списках Казахстанского информационно-энциклопедического справочника (КИнЭС)", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

 
В ведомстве уточнили, что военнослужащий является мастером спорта Республики Казахстан по Казак куресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. 
 

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