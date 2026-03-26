25.03.2026, 20:00 29321
Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд
Россия входит в число лидеров по объему инвестиций в экономику Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
По информации правительства, Россия входит в число лидеров по объему инвестиций в экономику Казахстана. За 9 месяцев прошлого года привлечено $2,1 млрд российских инвестиций. Всего за 20 лет объем прямых российских инвестиций достиг $28,5 млрд. Казахстан инвестировал в экономику РФ $9 млрд.
Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики", - отметил Михаил Мишустин.
Также в ходе переговоров внимание также уделено совместным действиям по сохранению экосистемы Каспийского моря и реализации природоохранных инициатив. Казахстан выступает за системное и согласованное взаимодействие всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
новости по теме
25.03.2026, 19:10 28216
Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи
Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах
Рассказать друзьям
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи обсудили взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики в ходе встречи в рамках участия в 25-й ежегодной сессии Боаоского азиатского форума, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики.
В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высокодоверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном. Кроме того, председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленные на дальнейшее процветание Казахстана.
Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и "Центральная Азия - Китай".
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
25.03.2026, 10:18 43646
Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На международной конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики РК Ерлан Аккенженов обсудил с министром энергетики США Кристофером Райтом вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, развитие альтернативных экспортных коридоров и укрепление инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
В ходе диалога было отмечено, что общий объем американских инвестиций в энергетическую отрасль Казахстана превысил $60 млрд. Американские корпорации ExxonMobil и Chevron выступают ключевыми партнерами в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На долю этих месторождений сегодня приходится порядка 70% от общего объема добычи казахстанской нефти, а сами проекты обеспечивают значительную часть глобальной добычи американских мейджоров.
Ерлан Аккенженов обозначил приверженность государства формированию стабильных условий для долгосрочного развития данных активов и наращивания их производственных мощностей в соответствии с намеченными планами.
Особое внимание министры уделили вопросам логистики и гарантиям бесперебойной поставки энергоносителей на мировые рынки. Глава ведомства подчеркнул роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, транспортирующего около 2% от мирового предложения нефти. Казахстанская сторона подтвердила настрой на прагматичный диалог со всеми участниками процесса для надежного транзита сырья. Участники встречи позитивно оценили совместную работу по сохранению внесанкционного статуса трубопровода, что является фундаментальным условием для поддержания баланса на глобальном энергорынке", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, наряду с использованием базовых маршрутов Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений. В частности, на встрече обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Ожидается, что объемы транспортировки по данному направлению в ближайшей перспективе увеличатся до 2,1 миллиона тонн в год. Министр энергетики РК выразил готовность совместно с американскими инвесторами максимально эффективно использовать транспортный потенциал Каспийского моря для доставки сырья на международные рынки.
В завершение переговоров Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан обладает колоссальными природными ресурсами и открыт к углублению технологического партнерства. Координация действий и обмен передовым опытом позволят укрепить экономический рост обеих стран в духе взаимного доверия и прагматизма.
В рамках конференции Ерлан Аккенженов также принял участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". Он представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.
Министр обозначил ключевые вызовы, стоящие перед отраслью. В их числе - вопросы энергетической безопасности, включая стабильность функционирования Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который экспортируется основная часть казахстанской нефти. Отмечена важность обеспечения бесперебойной работы данного маршрута как критически значимого для национальной экономики.
Вместе с тем Казахстан последовательно реализует политику диверсификации экспортных направлений, включая развитие маршрутов в сторону Китайской Народной Республики. При этом КТК остается наиболее экономически эффективным и приоритетным каналом транспортировки нефти.
Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли. Министр отметил действие улучшенного модельного контракта, предусматривающего налоговые преференции и направленного на привлечение новых инвестиций в геологоразведку и добычу углеводородов.
Также обозначены стратегические планы по развитию нефтегазохимии. Казахстан намерен удвоить мощности переработки нефти, что позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и укрепить позиции страны как поставщика нефтепродуктов в регионе Центральной Азии.
Напомним, в конце 2025 года экспорт казахстанской нефти через систему КТК столкнулся с ограничениями после атак беспилотников на инфраструктуру морского терминала. В результате повреждения выносного причального устройства ВПУ-2 погрузочные операции были временно прекращены, а танкеры выведены из акватории. На фоне ограничений была проведена работа по перенаправлению части объемов по альтернативным маршрутам. В декабре порядка 300 тыс. тонн нефти были направлены на экспорт в различные направления, включая поставки в Германию, Китай и по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан, а также через российские порты Новороссийск и Усть-Луга.
Одновременно Казахстан активизировал использование дополнительных направлений поставок. По итогам 2025 года экспорт нефти в Германию на НПЗ Шведт достиг 2,1 млн тонн, а в 2026 году ожидается рост до 2,5 млн тонн. Поставки через порт Актау по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан составили 1,3 млн тонн с прогнозом увеличения до 1,6 млн тонн. Также сохраняется стабильный экспорт в Китай, который в 2025 году составил около 1,1 млн тонн нефти.
КТК является одним из ключевых экспортных маршрутов для казахстанской нефти и обеспечивает транспортировку сырья с крупнейших месторождений страны - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году через систему консорциума было перевалено около 63 млн тонн нефти.
Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.
Особую обеспокоенность у участников рынка вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива - ключевой артерии мировой торговли энергоресурсами, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые ограничения судоходства в этом районе способны вызвать масштабные перебои в поставках и усилить ценовую волатильность на глобальном рынке.
24.03.2026, 19:44 74041
Казахстан отказался от строительства ГПЗ с участием Eni и Shell
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Eni и Shell не смог принять окончательное инвестиционное решение о строительстве газоперерабатывающего завода, сообщает полномочный орган PSA.
В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2025 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ по следующим причинам:
- многократное превышение оператором сметы расходов на строительство ГПЗ по сравнению с первоначальным планом;
- низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из доли республики;
- постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ.
Таким образом, вариант строительства ГПЗ оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Казахстан начал работу по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа в целях обеспечения национальной энергетической безопасности.
24.03.2026, 19:12 76566
Казахстан стал третьим в мире по добыче вольфрама
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вышел на третье место в мире по добыче вольфрама после запуска Богутинского месторождения. По данным USGS, в 2025 году республика произвела около 2,4 тысячи тонн металла, уступив только Китаю и Вьетнаму, сообщает Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.
Рост значимости Казахстана происходит на фоне резкого подорожания вольфрама: после введения Китаем экспортных ограничений в феврале 2025 года мировые цены к марту 2026 года выросли более чем на 550%, говорится в сообщении.
В 2025 году Казахстан впервые начал экспорт вольфрамовых концентратов - 3,7 тысячи тонн на сумму 71 млн долларов США, весь объем был поставлен в Китай.
По данным портала, дополнительный импульс отрасли придают международные инвестиции. В частности, США поддержали проект разработки месторождений Верхний Кайракты и Северный Катпар с общим объемом вложений 1,1 млрд долларов США. Ожидается, что Казахстан также усилит позиции в переработке вольфрама.
24.03.2026, 10:53 95291
Правительство приняло нацпроект угольной генерации на 7,5 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством утвержден национальный проект "Развитие угольной генерации". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.
Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.
Отмечается, что реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.
Согласно прогнозам, к 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 единиц в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.
В Казахстане угольная генерация рассматривается как ключевое направление обеспечения энергетической безопасности. Страна располагает значительными запасами угля - более 33 млрд тонн, что позволяет опираться на этот ресурс в долгосрочной перспективе.
Развитие отрасли оформлено в виде национального проекта, в рамках которого уже началась практическая реализация. Как отмечают в Минэнерго, проект охватывает не только строительство новых мощностей, но и более широкий круг задач, включая модернизацию существующих станций, расширение угольной базы и решение вопросов финансирования на фоне глобальных ограничений для угольной энергетики.
Среди приоритетов - развитие высокоэффективной угольной генерации, обновление изношенных источников энергии и обязательный учет экологических факторов. Также отдельно прорабатываются механизмы реализации крупных проектов, включая строительство новых станций (например, ГРЭС-3 и объекты в Курчатове), а также внедрение современных технологий на действующих площадках.
19.03.2026, 13:10 373076
Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау
Реализация проекта позволит восполнить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения региона и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны
Рассказать друзьям
Актау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана и Актауская энергетическая компания заключили соглашение об инвестициях в строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау, сообщает пресс-служба ведомства.
Документ подписали министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и генеральный директор ТОО "Актауская энергетическая компания" Гэ Личунь", - говорится в сообщении.
По данным министерства, соглашение предусматривает создание более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов, включая временные и постоянные, ежегодное предоставление грантов на обучение в магистратуре по специальности "Электроэнергетика" в профильных вузах Китая, внедрение системы непрерывного обучения и программ повышения квалификации казахстанских кадров.
По завершении срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО "МАЭК". Реализация проекта позволит восполнить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения региона и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны. Ранее компанией уже начаты работы по расширению существующих мощностей ТОО "МАЭК", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая планируют вложить около 2 млрд долларов в газовый проект в ВКО.
19.03.2026, 13:03 371676
Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana
BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания компании
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Британская компания BAE Systems планирует продать свою оставшуюся долю в компании Air Astana, сообщает пресс-служба авиакомпании.
BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания компании. Компания была создана как совместное предприятие правительства Республики Казахстан и BAE Systems в 2001 году. В рамках IPO Air Astana в 2024 году BAE Systems сократила свою долю до 16,95%, а в декабре 2025 года реализовала дополнительный пакет в размере 10,1%. Мы отмечаем, что в структуре их более широкого масштаба деятельности Air Astana больше не являлась ключевым активом, и приветствуем новых акционеров на данном важном этапе развития группы. Также отмечаем увеличение доли акций в свободном обращении в результате данной сделки", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2025 году стало известно, что "АЛМЭКС" планирует продать часть своей доли в Halyk Bank. При этом отмечалось, что "АЛМЭКС" сохранит мажоритарную долю в Halyk Bank.
18.03.2026, 14:23 401686
Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти девяти млн тонн
Рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию
Рассказать друзьям
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2025 года по март 2026 года объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана составил 8,9 млн тонн, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Поставки в Узбекистан увеличились на 14% - с 6,6 млн до 7,5 млн тонн. Экспорт в Кыргызстан вырос в 1,8 раза - со 194 тысяч до 354 тысяч тонн. В Афганистан объемы увеличились на 24% - с 1,1 млн до 1,3 млн тонн. Поставки в Туркменистан выросли в 1,5 раза - с 94 тысяч до 145 тысяч тонн", - заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках и эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики.
Напомним, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?