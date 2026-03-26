Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи

Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На международной конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики РК Ерлан Аккенженов обсудил с министром энергетики США Кристофером Райтом вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, развитие альтернативных экспортных коридоров и укрепление инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.





В ходе диалога было отмечено, что общий объем американских инвестиций в энергетическую отрасль Казахстана превысил $60 млрд. Американские корпорации ExxonMobil и Chevron выступают ключевыми партнерами в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На долю этих месторождений сегодня приходится порядка 70% от общего объема добычи казахстанской нефти, а сами проекты обеспечивают значительную часть глобальной добычи американских мейджоров.





Ерлан Аккенженов обозначил приверженность государства формированию стабильных условий для долгосрочного развития данных активов и наращивания их производственных мощностей в соответствии с намеченными планами.





Особое внимание министры уделили вопросам логистики и гарантиям бесперебойной поставки энергоносителей на мировые рынки. Глава ведомства подчеркнул роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, транспортирующего около 2% от мирового предложения нефти. Казахстанская сторона подтвердила настрой на прагматичный диалог со всеми участниками процесса для надежного транзита сырья. Участники встречи позитивно оценили совместную работу по сохранению внесанкционного статуса трубопровода, что является фундаментальным условием для поддержания баланса на глобальном энергорынке", - отметили в министерстве.





По данным ведомства, наряду с использованием базовых маршрутов Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений. В частности, на встрече обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Ожидается, что объемы транспортировки по данному направлению в ближайшей перспективе увеличатся до 2,1 миллиона тонн в год. Министр энергетики РК выразил готовность совместно с американскими инвесторами максимально эффективно использовать транспортный потенциал Каспийского моря для доставки сырья на международные рынки.





В завершение переговоров Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан обладает колоссальными природными ресурсами и открыт к углублению технологического партнерства. Координация действий и обмен передовым опытом позволят укрепить экономический рост обеих стран в духе взаимного доверия и прагматизма.





В рамках конференции Ерлан Аккенженов также принял участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". Он представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.





Министр обозначил ключевые вызовы, стоящие перед отраслью. В их числе - вопросы энергетической безопасности, включая стабильность функционирования Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который экспортируется основная часть казахстанской нефти. Отмечена важность обеспечения бесперебойной работы данного маршрута как критически значимого для национальной экономики.





Вместе с тем Казахстан последовательно реализует политику диверсификации экспортных направлений, включая развитие маршрутов в сторону Китайской Народной Республики. При этом КТК остается наиболее экономически эффективным и приоритетным каналом транспортировки нефти.





Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли. Министр отметил действие улучшенного модельного контракта, предусматривающего налоговые преференции и направленного на привлечение новых инвестиций в геологоразведку и добычу углеводородов.





Также обозначены стратегические планы по развитию нефтегазохимии. Казахстан намерен удвоить мощности переработки нефти, что позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и укрепить позиции страны как поставщика нефтепродуктов в регионе Центральной Азии.





Напомним, в конце 2025 года экспорт казахстанской нефти через систему КТК столкнулся с ограничениями после атак беспилотников на инфраструктуру морского терминала. В результате повреждения выносного причального устройства ВПУ-2 погрузочные операции были временно прекращены, а танкеры выведены из акватории. На фоне ограничений была проведена работа по перенаправлению части объемов по альтернативным маршрутам. В декабре порядка 300 тыс. тонн нефти были направлены на экспорт в различные направления, включая поставки в Германию, Китай и по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан, а также через российские порты Новороссийск и Усть-Луга.





Одновременно Казахстан активизировал использование дополнительных направлений поставок. По итогам 2025 года экспорт нефти в Германию на НПЗ Шведт достиг 2,1 млн тонн, а в 2026 году ожидается рост до 2,5 млн тонн. Поставки через порт Актау по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан составили 1,3 млн тонн с прогнозом увеличения до 1,6 млн тонн. Также сохраняется стабильный экспорт в Китай, который в 2025 году составил около 1,1 млн тонн нефти.





КТК является одним из ключевых экспортных маршрутов для казахстанской нефти и обеспечивает транспортировку сырья с крупнейших месторождений страны - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году через систему консорциума было перевалено около 63 млн тонн нефти.





Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.



