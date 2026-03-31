Двоих человек задержали за нападения с ножом на людей в Казахстане  

Фото: акимат СКО

Петропавловск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь за четыре часа поднялся на 40 сантиметров, сообщает - Уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь за четыре часа поднялся на 40 сантиметров, сообщает Kazinform со ссылкой на областной филиал РГП "Казгидромет".





По его данным, из-за потепления в регионе интенсивно тает снег и лед, из-за чего уровень воды в реках продолжает расти.





В частности, сегодня утром на 85 см повысился уровень воды в реке Акканбурлык в районе населенного пункта Возвышенка, а в районе села Рузаевка река Шарык поднялась на 73 см. Уровень воды в реке Иманбурлык также постепенно повышается. Угрозы населенным пунктам нет.





Также за четыре часа на 41 см повысился уровень воды в реке Есиль.





Реки по-прежнему находятся под ледяным покровом. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до +17 С. В связи с этим существует риск подтопления автомобильных дорог", - пишет источник.





Между тем в Карагандинской области взяты под контроль республиканские дороги.





Автомобильные дороги республиканского значения в регионе находятся под круглосуточным контролем, опасные участки основных трасс тщательно отслеживаются. Кроме того, создан необходимый запас материалов. В случае паводка будут установлены знаки, возведены защитные насыпи и уложены мешки. Все объекты вдоль дорог - мосты и системы водоотведения - находятся под постоянным наблюдением", - сообщили в Минтранспорта РК.





Сегодня и завтра, по данным РГП "Казгидромет", в южных, западных и центральных регионах ожидаются пыльные бури и штормовой ветер, на западе страны - осадки и грозы. Также почти на всей территории республики ожидается туман.