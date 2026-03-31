Двоих человек задержали за нападения с ножом на людей в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два нападения на людей с ножом произошли в Казахстане.
В Алматы сильно пьяный дебошир с двумя ножами бросался на сотрудников скорой помощи. На видео видно, как он пытается открыть дверь машины и выкрикивает ругательства. Его уводит другой человек.
Видео происшествия сотрудники скорой опубликовали в соцсетях.
По словам медиков, врач и фельдшер приехали по вызову и во время осмотра пациента увидели пьяного мужчину, идущего за ними с ножом.
Врачу и фельдшеру удалось закрыть дверь комнаты, в которой они находились, и они сообщили об этом диспетчеру. Их задержали в доме пациента до прибытия полиции, но прибывшие полицейские квалифицировали это как "мелкое хулиганство", - говорится в информации.
Медики напомнили, что в последнее время в Казахстане участились случаи насилия в отношении медработников, в том числе бригад скорой помощи. Они напомнили, что 7 марта этого года вступила в силу статья 380-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ужесточающая наказание за угрозы насилия в отношении медиков, и выразили возмущение тем, что сотрудники полиции не применили к напавшему более строгую меру наказания.
Сотрудники скорой просят департамент полиции взять ситуацию под контроль.
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы. Там сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по вышеупомянутой статье 380-3 УК РК.
Установлено, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к пациенту, однако находившийся на месте его сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно, высказывал угрозы и демонстрировал предметы, представляющие опасность для окружающих. В целях обеспечения безопасности медицинских работников на место были вызваны сотрудники полиции", - рассказали в департаменте.
Дебошира водворили в изолятор временного содержания. Ведется расследование.
Еще одно нападение произошло 28 марта на железнодорожном вокзале Атырау. По данным Telegram-паблика AtyrauOil, конфликт между междугородним таксистом и пассажиром закончился поножовщиной.
По предварительным данным, между мужчинами сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе конфликта водитель нанес пассажиру ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии на данный момент не сообщается", - сообщает источник.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый в нападении задержан, а по инциденту начато досудебное расследование.