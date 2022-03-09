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Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

08.03.2022, 11:22 4561
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Фото: НПК
ПЕКИН. 8 МАРТА - Казахстнанский биатлонист Александр Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпийских играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Пекине на зимних Паралимпийских играх - 2022 состоялась мужская биатлонная гонка на средней дистанции (10 километров) стоя. Единственный представитель Казахстана в этих состязаниях выиграл бронзовую медаль. Он завершил гонку с тремя промахами и отставанием от лидера на 1:25.6, информирует Sports.kz.
 
Первое место занял канадец Марк Арендз, а серебряным призером стал Григорий Вовчинский с Украины.
 
Для Казахстана эта медаль стала первой на текущих Паралимпийских играх. На прошедших ранее зимних Олимпийских играх Казахстан остался без наград.
 

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Токаев поздравил паралимпийца Герлица с бронзовой медалью

08.03.2022, 12:30 3676
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью, завоеванной на Паралимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров... От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений", - написал глава государства в Twitter.



Напомним, Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпиаде-2022.
 

Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине

05.03.2022, 10:07 13436
Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине
Фото: sports.kz
ПЕКИН. 5 МАРТА - В Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских играх-2022 прошли первые соревнования с участием казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов, информирует Sports.kz.
 
Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.
 
Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.
 
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов почти из 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках. 
 

Казахстан сравнял счет в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса

05.03.2022, 02:30 14676
Казахстан сравнял счет в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
Фото: sports.kz
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - В Осло состоялся второй матч между сборными Казахстана и Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский теннисист Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) встретился с норвежцем Виктором Дурасовичем (321-е). В этом матче казахстанец одержал победу в двух сетах - 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
 
Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Норвегии стал 1:1. Напомним, в первом матче Казахстан уступил: Михаил Кукушкин (160-е место в рейтинге ATP) в двух сетах уступил норвежцу Касперу Рууду (8-е) - 1:6, 4:6. В третьем матче встретятся Александр Бублик и Каспер Рууд. 
 

Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК

02.03.2022, 13:32 21156
Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК
Фото: wikipedia.org
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев считает, что данные отчетов о состоянии спортивной инфраструктуры Казахстана не соответствуют реальному положению дел, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надо признать: в неудовлетворительном техническом состоянии находятся некоторые здания республиканских организаций. Мне лично удалось убедиться в этом. У нас велотрек "Сарыарка" - прекрасное здание, но уже требует достаточно серьезного ремонта. Мы не можем там сейчас провести ни одно мероприятие крупного уровня. Велотрек соответствует всем мировым стандартам, но течет крыша. Или построили к Азиаде шикарный комплекс "Алатау" - уже в полуаварийном состоянии, там идет трещина. Надо тоже разбираться. Какие-то финансовые средства, естественно, придется перенаправить туда ", - рассказал Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Sputnik

 
По его словам, анализ показывает, что в стране не хватает крытых спортзалов. 
 

Общая потребность в спортзалах по стране составляет свыше полутора миллионов квадратных метров, фактическое наличие - 1 029 тысяч квадратных метров. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч квадратных метров", - цитирует Абаева Zakon.kz

 
Больше всего спортобъектов не хватает в Туркестанской, Алматинской областях, Нур-Султане и Шымкенте. Более благоприятная ситуация в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. 
 

Но даже в этих регионах речь идет о дефиците", - подчеркнул министр. 

 
Он отметил, что анализ основан на цифрах от местных акиматов и не исключено, что в реальности все еще хуже. 
 

Некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждений, с голыми воротами на окраине поселка. Их тоже считают", - сказал Абаев.

 
По его словам, для исправления ситуации разработан план-график развития спортивной инфраструктуры. Запланированы строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов. 
 

На участие в Олимпийских играх было потрачено 248 млн тенге

23.02.2022, 17:33 39386
На участие в Олимпийских играх было потрачено 248 млн тенге
Фото: gazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Как сообщил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков на брифинге в СЦК, на непосредственное участие в Олимпийских играх затрачено 248 миллионов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Затраты, произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх - 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера", - сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. 

 
По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.
 

В разрезе видов спорта сколько затрачивается в течение года на конкретный вид спорта? Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, кёрлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание на коньках - 143 млн тенге, фристайл могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт трек - 392 млн тенге. Всего было потрачено на зимние виды спорта и предусматривалось бюджетное финансирование - 3,5 млрд тенге. Спонсорские средства, привлечённые НОК на этот олимпийский цикл, помимо прочих источников, составили порядка 2 млрд тенге", - сказал Андрей Крюков. 

 
Напомним, 34 спортсмена приняли участие в зимних играх в Пекине от Казахстана. Лучшие спортивные результаты продемонстрировала команда по шорт-треку. Наилучший результат на этих играх показал Абзал Ажгалиев, который занял 4 место на дистанции 500 метров. Кроме того, сборная по шорт-треку заняла 5 место в смешанной эстафете. В финал пробился казахстанский шорт-трекист, молодой Адиль Галиахметов, который по уровню мастерства превосходит многих более опытных соперников. Юлия Галышева стала седьмой в соревнованиях по могулу. В финал смогла выйти акробатка Акмаржан Калмурзаева, занявшая 11 место. 

 

Казахстан завершил Зимние Олимпийские игры без единой медали

20.02.2022, 12:43 54211
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финальный день соревнований выступали лыжницы Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. В масс-старте на дистанции 30 километров они показали 42-й, 49-й и 54-й результаты соответственно.
 
Лучший результат среди всех казахстанских спортсменов показал Абзал Ажгалиев. Он занял четвертое место на соревнованиях по шорт-треку.
 
В Зимних Олимпийских играх, прошедших в Пекине, принимали участие более 30 казахстанских спортсменов.
 
Всего Казахстан выиграл 35 олимпийских лицензий на эти соревнования. Лицензии были получены в лыжных гонках, 12 - в биатлоне, 12 - в конькобежном спорте, девять - в шорт-треке, шесть - во фристайле (могул), четыре - во фристайле (акробатика), четыре - в прыжках на лыжах с трамплина, три - в горнолыжном спорте, две - в лыжное двоеборье.
 
Победителем Олимпиады стала Норвегия(16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей), на втором месте расположилась Германия (12-10-5), замкнул тройку победителей главного зимнего турнира планеты Китай (9, 4 и 2 медали соответственно).

 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

20.02.2022, 09:34 56171
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх-2022 состоится заключительный соревновательный день, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На старт в лыжных гонках вышли три казахстанки Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ксения Шалыгина, сообщает НОК РК.
 
Официальная церемония закрытия ОИ-2022 назначена на 20 февраля, начало - в 18.00 (по времени Нур-Султана).
 

Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки

19.02.2022, 18:15 60521
Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки
Фото: НОК
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Конькобежка Надежда Морозова сегодня, в финальном масс-старте, заняла 14-е место из 15, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в Пекине состоялись соревнования в масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. Надежда Морозова по итогам соревнований пересекла финишную черту 14-й. Соответствующую дистанцию она преодолела за 8.21.05 минут", - сообщает национальный олимпийский комитет. 

 
Среди мужчин Казахстан в масс-старте представил муж Надежды - Дмитрий Морозов. По итогам забегов в первом полуфинале он занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов. 
 
Также сегодня в рамках соревнований были разыграны медали в масс-старте лыжных гонок среди мужчин.
 

Казахстан на соревнованиях представил Евгений Величко. По итогам масс-старта казахстанец расположился на 43-м месте. "Золото" соревнований завоевал Александр Большунов (Олимпийский комитет России). Серебряную награду завоевал его соотечественник Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидеров норвежец Симен Хегстад Крюгер", - сообщается на сайте НОК. 


Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская лыжная гонка на 30 километров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся завтра, 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. 

 

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