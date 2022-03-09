Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

Фото: sports.kz

ПЕКИН. 5 МАРТА - В Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских играх-2022 прошли первые соревнования с участием казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов, информирует Sports.kz.

Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.

Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов почти из 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках.