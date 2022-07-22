Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей
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Даурен Абаев: в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы
Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты - главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства", - подчеркнул министр.
Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал министр Даурен Абаев.
Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.", - подчеркнул министр.
Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени
Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достык" ІІ степени", - сообщает в Telegram-канал "Борт N1".
Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку
Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - обратилась спортсменка через пресс-службу Федерации тенниса Казахстана к своим болельщикам.
Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдонском турнире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.
Напомним, сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на турнире Большого шлема в Лондоне.
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Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон
ЛОНДОН. 9 ИЮЛЯ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут", - сообщает Sports.kz.
В ходе игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.
Это первая историческая победа казахстанского тенниса в финале турнира Большого шлема.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
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