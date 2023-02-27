26.02.2023, 13:25 3356
Чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых стала 14-летняя астанчанка
Фото: ФТК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ариана Гогулина в возрасте 14 лет стала победительницей в финале взрослого чемпионата Казахстана по теннису. Столь юных чемпионов в истории казахстанского тенниса еще не было.
В финале женского тенниса сошлись две представительницы Астаны - 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина.
Начиная с четвертьфиналов Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла - 4:6, а последующие партии остались на ее стороне - 6:2, 6:2", - проинформировали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову.
У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова - 7:5, 6:3.
Бронза на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова - 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.
В парном разряде призовые места распределились следующим образом:
Мужчины:
1-е место - Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;
2-е место - Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;
3-е место - Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов;
Женщины:
1-е место - Ульяна Романова/Полина Слепцова;
2-е место - Марина Синицына/Карина Джумажанова;
3-е место - Альбина Какенова/Айя Мырзакулова.
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22.02.2023, 09:02 10521
Казахстанская теннисистка Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Дубае
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Елена Рыбакина переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час и 44 минуты. Теперь счет в личных встречах стал 4:0 в пользу Елены.
В следующем круге Елена Рыбакина встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела белоруску Александру Саснович.
Отметим, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге уступила победительнице двух турниров Большого шлема в одиночном разряде - чешке Петре Квитовой со счетом 4:6, 4:6.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
21.02.2023, 09:45 15041
Рыбакина и Путинцева прошли во второй круг турнира в ОАЭ
Следующими соперницами казахстанок станут чешские спортсменки
Фото: ktf.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла чемпионку US Open 2019, канадку Бьянку Андрееску, занимающую 36-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:4 на старте турнира WTA 1000 в Дубае, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены. Следующей соперницей Рыбакиной в ОАЭ станет чешка Мари Бузкова", - рассказали в федерации.
Юлия Путинцева на старте соревнования встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился волевой победой казахстанки - 6:4, 0:6, 6:2.
Игра продолжалась 1 час и 47 минут. Юлия уверенно лидирует в очных встречах - 3:0. Во втором круге Путинцева сыграет с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой", - информировали в КФТ.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
20.02.2023, 09:59 18991
Казахстанская теннисистка Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Сегодня, 20 февраля, Елена сыграет в одиночке с чемпионкой открытого чемпионата США 2019 канадкой Бьянкой Андрееску.
Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии "Челленджер" в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.
В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.
Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.
Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро - 6:2, 2:6, 4:6.
Кроме того, как сообщили в федерации, в столице с 27 февраля по 12 марта 2023 года в национальном теннисном центре Beeline Arena пройдут международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour BeeTV 40 Women's и BeeTV 60 Women's с общими призовым фондом $100 000.
Участие примут игроки из топ-300 мирового рейтинга. Среди них: японка Моюка Учиджима (120 WTA), победительница девяти турниров Большого шлема в парном разряде, француженка Кристина Младенович (150 WTA), россиянка Анастасия Захарова (166 WTA), румынка Ирина-Мария Бара (197 WTA), сербка Наталья Стефанович (221 WTA) и другие.
Честь Казахстана будут защищать: Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Жанель Рустемова и другие.
В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Астане будет третьей и четвертой категорий.
19.02.2023, 17:30 21946
Чемпионом мира по ММА стал боец из Актау
Расул Хатаев стал чемпионом мирового первенства
Фото: instagram/kazmma_official
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Белград. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский супертяжеловес, выступающий в весовой категории свыше 120,2 килограмма, Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА.
Как сообщает lada.kz, золото мирового первенства по смешанным единоборствам завоевал Расул Хатаев.
Чемпионат мира по ММА среди молодежи и взрослых проходил в столице Сербии Белграде с 11 по 17 февраля. Участниками стали более 600 файтеров.
В числе них были 33 члена национальной сборной по ММА, в состав которых вошли четыре мангистауских бойца - Тамирлан Халидолла, Нурбол Кулжабаев, Нурадил Кайырбергенулы и Расул Хатаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский боец впервые в истории ММА стал трехкратным чемпионом мира.
13.02.2023, 13:57 39186
Казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал победителем в общем зачете по шести этапам Кубка мира по шорт-треку, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками. В первую десятку вошел еще один казахстанец - Абзал Ажгалиев. Он набрал 228 очков и занял 8-е место", - говорится в информации.
Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).
Ранее казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане.
13.02.2023, 09:52 41516
Казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ
Серебряными призерами стали Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова
Фото: kazsports.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительный соревновательный день юниорского ЧМ по конькобежному спорту в немецком Инцеле копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова стали серебряными призерами в командном спринте.
Отметим, что это третья награда нашей сборной на этом ЧМ. Ранее серебро и бронзу завоевала Алина Дауранова на дистанциях 1000 и 500 метров соответственно.
Ранее сообщалось, что Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров.
13.02.2023, 08:38 42576
Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии по легкой атлетике
Фото: Instagram/drs_kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Сборная Казахстана завоевала 12 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). Чемпионами в беговых упражнениях стали Каролин Кипкируи - 3000 метров, Элина Михина - 400 метров, эстафета - мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов, Андрей Соколов, эстафета - женщины, 4х400 метров Элина - Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашова, 60 метров с барьерами - Давид Ефремов, прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая.
Серебряные медали завоевали Михаил Литвин - бег на 400 метров, Ольга Сафронова - бег на 60 метров, Кристина Овчинникова - прыжки в высоту.
Бронзовые медали у Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров, Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров и Елизавета Матвеева - прыжки в высоту.
Этот результат позволил сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете ЧА.
Лидером общекомандного зачета стала сборная Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).
Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).
Отметим, что за награды ЧА боролись более 500 атлетов из 30 стран Желтого континента.
12.02.2023, 15:32 46331
Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на ЧА по легкой атлетике
Фото: Instagram/qazathletics
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал почета.
Первое место у Надежды Дубовицкой, на втором - Кристина Овчинникова. У спортсменок одинаковые результаты - 1,89 м, но у Надежды было меньше попыток. Бронза досталась Елизавете Матвеевой, показавшей результат 1,84 м.
К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Напомним, в первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями. Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров. На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
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