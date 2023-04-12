Концепцию развития физкультуры и спорта утвердили в Казахстане

В документе, в частности, прописано, как в стране будут развивать массовый спорт

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы.





Документ опубликован на сайте adilet.zan.kz.





Новый этап развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы будет предусматривать обеспечение непрерывной подготовки национальных сборных команд, спортивного резерва страны, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом и логическое завершение начатых преобразований", - говорится в документе.





Реализация концепции, по мнению авторов документа, приведет к принципиальным изменениям в области физической культуры и спорта. В их числе: качественный уровень спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также пополнение национальных сборных спортсменами высокого класса для обеспечения конкурентоспособности казахстанского спорта на международной арене.





В документе перечислены основные принципы в области физкультуры и спорта:





приоритетность развития массового спорта, в том числе среди детей и молодежи;

равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан;

непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;

добровольность занятий физической культурой и спортом;

оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;

равное уважение к занятиям физической культурой, любительским и профессиональным спортом;

запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;

развитие спорта высших достижений, отстаивающего честь республики на международных спортивных соревнованиях;

содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.





Для реализации приоритетных целей, задач и направлений развития спорта и физической культуры будут применены следующие подходы:





системность и комплексность развития отрасли;

обоснованность и приоритетность принимаемых решений.





Основные подходы концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.





Непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировом уровне", - подчеркивается в документе.





В концепции также прописано, как в стране будут развивать массовый спорт.





Его планируют разбить на возрастные категории: 3-5 лет (дошкольный возраст), 6-13 лет (дети), 14-18 лет (подростки), 19-35 лет (молодежный возраст), 36-65 лет (средний возраст), 65+ (старший возраст).





Для каждой категории будут предусмотрены мероприятия, направленные на учет возрастных, физиологических особенностей населения и других условий, как, например, доступность инфраструктуры.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь



