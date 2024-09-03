02.09.2024, 16:16 6216
Ушел из жизни Александр Медведь
Чемпион умер на 87-м году жизни
Фото: wrestling.by
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Минск. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь ушел из жизни, информирует пресс-служба Белорусской федерации борьбы.
Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда", - говорится в сообщении.
В федерации также выразили соболезнования родным и близким чемпиона.
Александр Медведь родился 16 сентября 1937 года. Свою первую золотую олимпийскую медаль он завоевал в 1964 году в Токио, затем были победы на Олимпиадах в Мехико-1968 и Мюнхене-1972. За долгие годы спортивной карьеры Александр Медведь стал семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. За выдающиеся достижения он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, в 2001 был признан лучшим спортсменом Беларуси минувшего столетия, а в 2005 - лучшим борцом вольного стиля ХХ века в мире, отмечает БЕЛТА.
После завершения выступлений Александр Васильевич перешел на тренерскую работу, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе, возглавлял Белорусскую федерацию борьбы.
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02.09.2024, 10:03 8681
Итоги четвертого дня соревнований на Паралимпиаде-2024
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Париж. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана одна серебряная медаль. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта РК.
Пулевая стрельба
В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.
Параплавание
Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 метров. Спортсменка не смогла выйти в финал.
Паранастольный теннис
Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по паранастольному теннису со счетом 1:3, тем самым завершив выступление на Паралимпийских играх Париж-2024.
Напомним, первую медаль в копилку страны завоевал Еркин Габбасов в третий день Паралимпийских игр в Париже. В классе R1 Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров, набрал 247,7 очка и завоевал серебряную медаль.
31.08.2024, 16:16 22021
Казахстанский стрелок завоевал серебро Паралимпиады в Париже
Фото: МТС РК
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Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат - 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль, сообщает пресс-служба МТС РК.
Золото завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.
Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
31.08.2024, 14:47 23116
Казахстанский стрелок вышел в финал Паралимпийских игр
Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями
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Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.
В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров Еркин Габбасов набрал 619,5 очка в квалификационном раунде и вышел в финал.
Финал состоится 31 августа в 15.15 по времени Астаны.
Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
30.08.2024, 20:12 30211
Казахстанские хоккеисты выиграли второй матч в рамках олимпийского отбора
Казахстан бьется за квоту в квартете D
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу во втором матче олимпийского отбора в Братиславе (Словакия). Казахстанские хоккеисты оказались сильнее Австрии, сообщает Olympic.kz.
Счет в матче был открыт в первом периоде. Отличился игрок нашей команды Дмитрий Бреус. Австрийцы отыгрались в третьем - забил Рафаэль Хербургер.
Усилиями Тамирлана Гайтамирова Казахстан вновь вышел вперед - 2:1. В итоге его шайба стала победной.
Добавим, что на Олимпиаду-2026 квалифицируются только победители групп. Казахстан бьется за квоту в квартете D, куда также входят Венгрия, Австрия, Словакия.
Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе. Их соперниками была команда из Венгрии.
Решающую встречу казахстанцы проведут 1 сентября против словаков.
29.08.2024, 19:49 37491
Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе
Их соперниками была команда из Венгрии
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче олимпийского отбора, который проходит в Словакии, сообщает Olympic.kz.
На старте казахстанские хоккеисты встречались с соперниками из Венгрии. Противостояние завершилось победой казахстанцев со счетом 5:2.
Голами в составе команды Казахстана отметились Никита Михайлис (хет-трик), Максим Мухаметов и Дмитрий Бреус.
Добавим, что в пятницу, 30 августа, Казахстан проведет вторую игру. В качестве соперников выступят австрийцы.
29.08.2024, 09:03 41051
В Париже стартовали Паралимпийские игры
Фото: Минтурзима и спорта РК
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Париж. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Церемония открытия прошла на площади Согласия Франции, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
Знаменосцами национального флага стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба).
Стоит отметить, что Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые.
В этом году в соревнованиях примут участие более 4400 спортсменов, которых будут сопровождать 2500 человек. Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако парабадминтон, дебютировавший на Играх в Токио - 2020, вновь был включен в программу.
Казахстан на Паралимпийских играх в Париже будет представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
В этом году казахстанские атлеты будут соревноваться в девяти видах спорта: парадзюдо, парапауэрлифтинг, паратхэквондо, паралегкая атлетика, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, параплавание, параканоэ и волейбол сидя.
Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по паранастольному теннису, а также среди женщин - в параканоэ.
Первые соревнования с участием национальной сборной начнутся уже сегодня. Милана Красавцева выступит в паратхэквондо, а вечером сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет свой первый матч против сборной Франции.
28.08.2024, 12:50 45861
На каких каналах в Казахстане можно посмотреть церемонию открытия Паралимпиады-2024
Трансляция открытия игр начнется сегодня в 23.00
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVIІ летние Паралимпийские игры. Казахстанцы могут увидеть это масштабное событие в прямом эфире.
Открытие Паралимпийских игр пройдет 28 августа в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport в 23.00. В прямом эфире телеканала работает группа комментаторов, которые комментировали Олимпийские игры, сообщает qazsporttv.kz.
Сборная Казахстана в восьмой раз участвует в Паралимпийских играх. Казахстанцы завоевали 33 лицензии, что является лучшим результатом в истории страны.
Напомним, казахстанские паралимпийцы завоевали лицензии в 9 видах спорта, среди которых параплавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, параканоэ, парахэквондо, волейбол сидя, парапулевая стрельба, паранастольный теннис и парадзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.
27.08.2024, 13:32 50811
Расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет - Токаев
Президент перечислил причины плохой подготовки спортивного резерва страны
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны.
По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.
В регионах насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и более 16 тысяч специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов. Правительству следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу", - отметил президент.
Он также указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности.
У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к "распылению" большей части бюджетных средств", - считает глава государства.
По его мнению, необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.
К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых - золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", - подчеркнул Токаев.
Он также заявил, что необходимо отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.
Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - отметил глава государства.
Он призвал оказывать всестороннюю поддержку школам-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.
Такие учебные заведения должны быть во всех регионах. В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов - будущих олимпийских чемпионов", - сказал глава государства.
По его словам, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.
Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" - заявил президент.
Он подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта.
Глава государства поручил правительству взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.
Глава государства назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.
Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня глава государства поздравил призеров ХХХІІІ летних Олимпийских игр и вручил государственные награды атлетам и тренерам, представлявшим страну на Олимпиаде в Париже.
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