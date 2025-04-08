Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ   

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, - Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, сообщает РБК.





Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу "Айлендерс".





На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.





Ранее Овечкину не удавалось забить Сорокину.





Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину - на один меньше.





Игру прервали для чествования российского хоккеиста. Все игроки "Вашингтона" вышли на площадку, чтобы отпраздновать достижение россиянина.





Овечкина поздравил сам Гретцки. Он напомнил, что обещал первым пожать руку Овечкину, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls Royce.





Также с рекордной шайбой россиянина поздравили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец "Вашингтона" Тэд Леонсис.





Величие - это теперь часть твоего имени", - обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.





Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря "Айлендерс" Илью Сорокина, который позволил ему забить.





Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с "Вашингтоном", в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.



