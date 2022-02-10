Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 9 февраля

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ПЕКИН. 9 ФЕРАЛЯ - В среду, 9 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В слаломе у женщин выступит горнолыжница Александра Троицкая: в 08.15 по времени Нур-Султана она проведет первую попытку, в 11.45 - вторую (финальную). Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz

В лыжном двоеборье у мужчин Казахстан представит Чингиз Ракпаров: в 14.00 - нормальный трамплин, в 17.00 - гонка на 10 километров. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Хабар".

В шорт-треке у мужчин в забеге на 1500 метров выступят Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Четвертьфинальный забег начнется в 17.00, а если спортсменам удастся пройти дальше, они выступят в полуфинале в 18.29 и финале в 19.13. Прямая трансляция на телеканале Qazsport.

В шорт-треке у женщин в забеге на дистанции 1000 метров в квалификации выступит Ольга Тихонова. Прямая трансляция начнется в 17.44 и также будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.



