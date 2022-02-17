Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

Фото: НОК РК

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В горнолыжном спорте у мужчин в слаломе выступит Захар Кучин - первую попытку он начнет в 08.05 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Ел Арна". Вторая попытка, она же финальная, в 11.35, сообщает Sports.kz

Также на телеканале "Ел Арна" была запланирована трансляция лыжных гонок: в командном спринте у женщин выступят Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Полуфинал начнется в 13.50, финал - в 15.15.

В шорт-треке у женщин на дистанции 1500 метров четвертьфинальный забег проведет Ольга Тихонова. Прямая трансляция на телеканале Qazsport в 17.25. Полуфинал запланирован на 18.15, финал - на 19.11.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. Пока ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место на дистанции 500 метров.



