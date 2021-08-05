Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде

ТОКИО. 4 АВГУСТА - Казахстанские спортсмены 4 августа выступят в четырех видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 4 августа:

* Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Предварительный заплыв. Маргарита Торлопова (Каноэ-одиночка на 200 метров), Наталья Сергеева (Байдарка-одиночка на 500 метров). Начало: 07.12, 07.47. (Здесь и далее по времени Нур-Султана);

* Вольная борьба, предварительные схватки. 1/8 финала. Нурислам Санаев (57 килограммов). Начало: 08.30;

* Бокс. Полуфинал +91 килограмм. Мужчины. Камшыбек Кункабаев. Начало: 12.18;

* Велотрек. Индивидуальный спринт. Мужчины. Квалификация. Серей Пономарев. Начало: 12.30.

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