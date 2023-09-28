Асем Орынбай завоевала бронзовую медаль на Азиаде

Еще две бронзы в копилку Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу принесли мужская команда по пляжному волейболу и казахстанская таэквондистка Дениз Джансель

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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда по пляжному волейболу завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, - Мужская команда по пляжному волейболу завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.





В мужском парном разряде Сергей Богату и Дмитрий Яковлев обыграли в матче за третье место дуэт из Ирана, взяв оба сета - 2:0", - говорится в информации.





Еще одним бронзовым призером Азиады-2023 стала казахстанская таэквондистка Дениз Джансель.





В полуфинале весовой категории от 67 кг она уступила таэквондистке из Южной Кореи Дабин Ли со счетом 1:2 и стала обладательницей бронзовой награды.





Сегодня сообщалось, что казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе.





Также копилка Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью - женская команда Казахстана по пулевой стрельбе стала второй на Азиатских играх. Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова показали второй результат в стрельбе по движущейся мишени (10 метров), набрав 1642 очка.



