Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Ежегодный забег Astana Marathon 2020 отменили из-за коронавируса в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Информация об этом появилась на странице Astana Marathon в Instagram.

В начале этого года мы надеялись, что к сентябрю ограничения из-за пандемии будут ослаблены и наш ежегодный забег состоится. К сожалению, в этом году мы, как и многие другие организаторы марафонов, не можем обеспечить безопасный и удобный для вас забег. Мы знаем, как вы разочарованы, но ваше здоровье и безопасность - наш приоритет номер один", - указано в посте.

Все зарегистрированные участники получат электронное письмо касательно взноса, добавили организаторы.

В 2019 году в столичном марафоне приняли участие более 5 тыс. человек из 27 стран. Среди них - аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

Благотворительные забеги в столице проходят с 2009 года. За это время было собрано более $97 тыс. для казахстанских благотворительных организаций.

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