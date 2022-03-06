Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине

Фото: sports.kz
В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов, информирует Sports.kz.
Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.
Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов почти из 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках.